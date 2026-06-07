広島、序盤で4点リード

2回裏に集中打で4得点。広島は菊池の2打点などでリードを広げ、オリックスは無得点。試合は3回を終え、広島が4-0で優位に進めている。

【スタメン】

広島: 1(右)名原 2(二)菊池 3(三)小園 4(一)坂倉 5(左)ファビアン 6(捕)持丸 7(遊)勝田 8(中)平川 9(投)岡本

オリックス: 1(三)宗 2(左)西川 3(中)中川 4(二)太田 5(右)来田 6(一)山中 7(遊)紅林 8(捕)若月 9(投)宮國

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 56 32 23 1 .582 -
2 ヤクルト 57 32 24 1 .571 0
3 巨人 57 31 25 1 .554 1
4 DeNA 57 25 30 2 .455 7
5 広島 54 20 31 3 .392 10
6 中日 57 20 36 1 .357 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 58 34 22 2 .607 -
2 ソフトバンク 56 32 24 0 .571 2
3 オリックス 57 30 26 1 .536 4
4 日本ハム 59 30 29 0 .508 5
5 ロッテ 57 27 29 1 .482 7
6 楽天 57 21 35 1 .375 13