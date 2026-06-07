西武、中日ともに無得点

西武と中日の試合は3回を終え、両チームとも0点で投手戦の様相。両軍とも序盤で得点を奪えず、緊迫した展開が続いている。4回以降に均衡を破るチームが出てくるか注目が集まる。

【スタメン】

中日: 1(中)岡林 2(三)福永 3(遊)村松 4(左)細川 5(右)板山 6(一)石川昂 7(二)山本 8(捕)加藤 9(投)涌井

西武: 1(右)カナリオ 2(二)滝澤 3(左)桑原 4(一)ネビン 5(三)渡部 6(中)長谷川 7(捕)柘植 8(遊)源田 9(投)ワイナンス

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