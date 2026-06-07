西武、中日ともに無得点
西武と中日の試合は3回を終え、両チームとも0点で投手戦の様相。両軍とも序盤で得点を奪えず、緊迫した展開が続いている。4回以降に均衡を破るチームが出てくるか注目が集まる。
【スタメン】
中日: 1(中)岡林 2(三)福永 3(遊)村松 4(左)細川 5(右)板山 6(一)石川昂 7(二)山本 8(捕)加藤 9(投)涌井
西武: 1(右)カナリオ 2(二)滝澤 3(左)桑原 4(一)ネビン 5(三)渡部 6(中)長谷川 7(捕)柘植 8(遊)源田 9(投)ワイナンス
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|56
|32
|23
|1
|.582
|-
|2
|ヤクルト
|57
|32
|24
|1
|.571
|0
|3
|巨人
|57
|31
|25
|1
|.554
|1
|4
|DeNA
|57
|25
|30
|2
|.455
|7
|5
|広島
|54
|20
|31
|3
|.392
|10
|6
|中日
|57
|20
|36
|1
|.357
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|58
|34
|22
|2
|.607
|-
|2
|ソフトバンク
|56
|32
|24
|0
|.571
|2
|3
|オリックス
|57
|30
|26
|1
|.536
|4
|4
|日本ハム
|59
|30
|29
|0
|.508
|5
|5
|ロッテ
|57
|27
|29
|1
|.482
|7
|6
|楽天
|57
|21
|35
|1
|.375
|13