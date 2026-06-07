国際親善試合が6日に行われ、アルゼンチン代表とホンジュラス代表が対戦した。

開幕目前のFIFAワールドカップ2026で連覇を目指すアルゼンチンは、ラウタロ・マルティネス（インテル）やジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリード）らが先発出場し、リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）はベンチスタートとなった。

前半からボールを握るアルゼンチンは、37分にラウタロ・マルティネスのPK成功で先制。1点リードで折り返す。

ハーフタイムで2枚を替えたアルゼンチンは、54分に追加点を記録する。最終ラインからの見事なパスワークでホンジュラスの守備を切り裂き、最後はラウタロ・マルティネスの落としをペナルティエリア内で受け取ったG・シメオネが押し込んだ。

出場が期待されたメッシだったが、リオネル・スカローニ監督は同選手を最後まで起用せずに温存。それでもアルゼンチンは2－0で完封勝利した。アルゼンチンは9日にW杯前最後の強化試合でアイスランド代表と対戦する。

【スコア】

アルゼンチン代表 2－0 ホンジュラス代表

【得点者】

1－0 37分 ラウタロ・マルティネス（アルゼンチン）

2－0 54分 ジュリアーノ・シメオネ（アルゼンチン）

【ゴール動画】アルゼンチンvsホンジュラス