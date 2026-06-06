「フランス車は壊れやすいんでしょ」に正面から向き合う、プジョー／シトロエンの「Fun to Drive Care」

フランス車には、往々にして「デザインは素敵なんだけど…」「走りは楽しいんだけど…」「個性的なんだけど…」の「けど…」の先に、「でも、壊れやすいんでしょ」「壊れたらなかなか直らないんでしょ」というイメージがつきまとうことは否めない。新規購入に対してそんなネガティブイメージがあることをインポーターであるStellantis ジャパン株式会社は真っ向から受け止め、少しでも安心してフランス車を選んでもらうための新プログラム「Fun to Drive Care（ファン トゥ ドライブ ケア）」を、2026年6月1日より全国の正規ディーラーにて導入した。

「Fun to Drive Care」は、プジョーおよびシトロエンの車と過ごす時間を、より安心して楽しむための新たなサポートプログラムで、日常の移動からロングドライブまで、さまざまなシーンにおいてユーザーのカーライフを途切れさせることなく支えることを目的としている。万一の際にも、移動手段の確保とサポート体制を通じて、車のある生活を安心して継続できる環境を整えている。

このプログラムは、対象車両の新車購入後、万一走行不能となる機械的な不具合が発生した場合に代車が提供される（代車は正規ディーラーが選定した車両となる）ほか、一定の条件下において1カ月（30日）以内に修理完了できなければ20万円（税込）をキャッシュバックする形で、ユーザーのカーライフを支えていくものだ。

対象モデルは、プジョー：3008 ハイブリッド／5008 ハイブリッド／リフター GT グレード、シトロエン：C5 エアクロス ハイブリッド／ベルランゴ。適用条件は以下の通りとなっている。

■適用条件

対象車：2026年6月1日以降に正規ディーラーにて受注・登録された対象モデルの新車

適用期間：新車保証期間内（3年間）

適用条件*：

・ 正規ディーラーにより走行不能と判断された機械故障であること

・ 正規ディーラーに対象車両が入庫された日を起算日として、起算日から 30 日以内に修理が完了し、対象車両の返却が可能である旨ユーザーに通知がされなかった場合

*適用条件および詳細は本記事末尾の規約を参照のこと

品質面に漠然とした不安をもつカスタマーに、少しでも安心してフランス車を選んでもらえるようスタートした今回の新プログラム。これをきっかけに、個性的あふれるフレンチカーライフの世界を楽しむカスタマーが増えることを期待したい。

*「Fun to Drive Care プログラム」規約

Fun to Drive Careプログラム（以下「本プログラム」）は、Peugeot / Citroën車の特定モデル（以下「対象車両」）をご購入いただいたお客様に対し、万一の故障時においてもドライブ体験を継続してお楽しみいただけるよう、代車提供および一定条件下での車両代金の一部返金（以下「キャッシュバック」）を提供することを目的とします。

・本プログラムの対象となる故障（以下「対象故障」）は、新車保証期間（3年間）中に対象車両に生じた新車保証対象となる機械的故障のうち、Stellantisジャパン株式会社（以下「当社」）および正規ディーラーが当該対象車両を通常の道路走行に供することができない状態であると判断したものに限られます。当社は、お客様に対し、当該判断を行うため、必要に応じて関連資料等の提出を求める場合があります。

・「通常の道路走行に供することができない状態」とは、当該対象車両が物理的に走行できない、または走行を継続することが適切でないと認められる状態（スピードメーターが点灯せず、車両速度が判別しないため安全な走行が困難と認められる場合等）を指します。

・以下の場合（一例であり、これらに限られるものではありません。）は、対象故障に含まれません。事故、火災、水没、天災地変/お客様の使用・管理上の不備/バッテリー上がり/消耗品の劣化/車検、点検、リコール

・対象故障発生時、修理のため正規ディーラーに対象車両が入庫された日から実際に対象車両の返却がなされる日までの期間は、正規ディーラーが代車（代車の車種・仕様等は指定できません。）を提供します。なお、燃料代・有料道路料金等はお客様負担となります。

・本プログラムは、初度登録時の使用者名義のご本人様に限り適用されます。なお、保証の継承は対象外となります。

・対象故障が発生し、かつ当該対象故障の修理のため正規ディーラーに対象車両が入庫された日を起算日として、当該起算日から30日以内に、修理が完了し対象車両の返却が可能である旨お客様に通知がされなかった場合、本プログラムに基づくキャッシュバックがなされます。なお、お客様に対する通知は、ご指定いただいたお客様のメールアドレスまたは電話番号宛に、電子メール等のメッセージが発信された時点でなされたものとみなされます。

・キャッシュバックの金額は200,000円（税込）とし、上記起算日から30日が経過した日の翌月末日までに、本書末尾にてご指定いただいたお客様の銀行口座に振り込まれます。

・本プログラムに基づくキャッシュバックは、対象車両1台につき1回限りとします。

・本プログラムに基づくキャッシュバックがなされるか否かの判定は1回の入庫ごとに個別に行うものとし、修理完了後に対象故障と同一または類似の不具合が再発し、再度入庫した場合であっても、過去の入庫期間を通算することはありません。

・当社は必要に応じて本プログラムを変更または終了することがあります。