広島、3点リードで後半戦へ

オリックスは1回に広島に2点を先制されるも、4回に1点、6回にも1点を返し追い上げる。しかし、広島は4回に打者一巡の猛攻で3点を追加し、5-2とリードを広げた。坂倉、持丸のホームランが勝利を牽引する。

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