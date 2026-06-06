ソフトバンク、ＤｅＮＡに3点リード

ソフトバンクが4-1でＤｅＮＡをリード。1回にＤｅＮＡが先制するも、4回にソフトバンクが追いつき、5回には正木・庄子の活躍で一挙3点を奪い逆転。正木は本塁打含む2打点、庄子も2打点を挙げた。

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