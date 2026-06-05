【四柱推命＊今月の運勢】2026年6月の運勢「10月生まれ」（誕生日：10月8日～11月6日生まれ）のあなたの運気は？【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年6月の運勢」（6月5日（金）～7月6日（月））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年6月の運勢を詳しく鑑定します。「10月生まれ」（誕生日：10月8日～11月6日生まれ）の方の全体運や恋愛運をチェックして、最高の1か月にしましょう。やる気とモチベーションが内側から自然と湧き上がり、精力的に活動できる最高の1か月です。周囲からの期待が一段と高まり、厚い信頼を寄せられることで、あなたのところに魅力的な仕事や嬉しい役割が集まってきそうです。新しい企画や業務の改善案なども、今月は周りからスムーズに受け入れられ、採用されやすい絶好のチャンスです。思い切って提案してみましょう。これまでの努力が素晴らしい形で実を結び、活躍の場がさらに大きく広がっていくのを実感できるはずです。恋愛面ではモテ期が到来しています。シングルの方は、あれこれ駆け引きをするよりも、ストレートに真っすぐな愛情表現をするのが吉です。考えすぎず、嬉しさや楽しさは少しオーバー気味なリアクションで全身を使って表現すると、あなたの魅力が深く伝わります。パートナーがいる方は、映画鑑賞や美術館デートなど、感性を刺激される場所へ出かけるのがおすすめです。自然とお2人の前向きな未来や将来について語り合える、素敵な時間を過ごせそうです。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/