【四柱推命＊今月の運勢】2026年6月の運勢「8月生まれ」（誕生日：8月7日～9月6日生まれ）のあなたの運気は？【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年6月の運勢」（6月5日（金）～7月6日（月））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年6月の運勢を詳しく鑑定します。「8月生まれ」（誕生日：8月7日～9月6日生まれ）の方の全体運や恋愛運をチェックして、最高の1か月にしましょう。人と接する機会が格段に増え、予定が次々と入る忙しくも華やかで楽しい1か月です。公私ともに嬉しいオファーがたくさん届きそうな時期ですが、好機はあっという間に通り過ぎてしまう暗示も。今月は「面白そう！」と感じた瞬間に、迷わず飛び込んでみるフットワークの軽さが運気アップのカギとなります。仕事面では、これまで関わったことのないジャンルの人との共同作業や、ワクワクするような新プロジェクトへの抜擢など、スポットライトを浴びる場面が巡ってきそうです。あなたの行動力と積極的なアクションが追い風となり、スピーディーに成果へと導いてくれそうです。恋愛面では、モテ運が高まり、周囲からの注目度が急上昇する華やかな時です。シングルの方は、背伸びをしてよく見せようとするよりも、素直な笑顔や無邪気なリアクションを大切にすることで、魅力が真っすぐお相手に伝わります。パートナーがいる方は、人気運が高まるゆえの一時的な「目移り」には少し注意したいタイミング。今月はあえてお相手を自分の友人たちに紹介したり、華やかなデートスポットへ一緒に出かけたりして、「自慢のパートナー」として改めてスポットライトを当ててあげることが円満の秘訣になりそうです。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/