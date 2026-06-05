【四柱推命＊今月の運勢】2026年6月の運勢「9月生まれ」（誕生日：9月7日～10月7日生まれ）のあなたの運気は？【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年6月の運勢」（6月5日（金）～7月6日（月））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年6月の運勢を詳しく鑑定します。「9月生まれ」（誕生日：9月7日～10月7日生まれ）の方の全体運や恋愛運をチェックして、最高の1か月にしましょう。仕事やオフィシャルな場面で大活躍できる、パワフルで力強い運勢です。周囲からの期待値や評価が一段と高まり、重要なポジションや大きな案件に抜擢されるなど、任されることが増えるでしょう。プレッシャーがかかる場面もありますが、今月のあなたならそれを成長の糧に変えて、見事にマネジメントできるはずです。しっかりと目に見える成果や報酬を得られやすい月でしょう。また今月は、今後の未来に向けた自己投資や買い物、資産形成の計画を具体的に立てるのにも最適なタイミングです。恋愛面でも運気は右肩上がりで好調です。シングルの方は、あなたに声をかけてくれる人の中から、信頼できる誠実な人を見極められる目を持てる時です。焦らずに着実にお相手との距離を縮めましょう。パートナーがいる方は、仕事で多忙な時期だからこそ、お相手への優しい気遣いと「ありがとう」の感謝の言葉を忘れずに。その一言が2人の絆をより強固なものにしてくれるでしょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/