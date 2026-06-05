【四柱推命＊今月の運勢】2026年6月の運勢「5月生まれ」（誕生日：5月5日～6月4日生まれ）のあなたの運気は？【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年6月の運勢」（6月5日（金）～7月6日（月））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年6月の運勢を詳しく鑑定します。「5月生まれ」（誕生日：5月5日～6月4日生まれ）の方の全体運や恋愛運をチェックして、最高の1か月にしましょう。日々の忙しさやタスクに飲まれて、心の中にモヤモヤやフラストレーションが蓄積しやすい時です。今月は「相手に甘えたい、わがままを言いたい」という気持ちと、「自分の意見を何が何でも押し通したい」という真逆の感情がぶつかり合い、内面で激しい葛藤が起きやすい月です。無自覚のうちに周囲にわがままになってしまわないよう、自分の感情を少し離れたところから俯瞰する冷静さを大切にしてください。また今月は「ここではないどこか」へ移動したくなる星回り。オフの日は都会の喧騒を離れて大自然に触れに行ったり、少し遠くのパワースポットへ足を運んでみたりと、非日常の空間へエスケープを。移動距離そのものが、あなたの運気を好転させてくれるでしょう。恋愛面では、相手に合わせる優しい姿勢が幸せを運んでくる月です。シングルの方は、紹介やマッチングアプリからの嬉しいご縁が期待できます。焦らず一歩ずつ、お相手のペースに合わせる気配りが自然と距離を縮めてくれますよ。パートナーがいる方は「今月は相手のわがままや希望を全部聞いてあげよう！」というくらいの広い心とスタンスで接すると、お互いにとって一番の「味方」であることを再確認でき、運気がさらに引き上げられます。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/