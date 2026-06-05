トッテナム・ホットスパーは5日、スコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソンを獲得したことを発表した。今シーズン限りでリヴァプールとの契約が満了となり、7月1日付で正式加入する。

現在32歳のロバートソンは、母国のクイーンズ・パークでプロキャリアをスタート。その後ダンディー・ユナイテッド、ハル・シティを経て2017年夏にリヴァプールへ完全移籍で加入した。ユルゲン・クロップ元監督の下、持ち前のスタミナと高精度のクロスを武器に左サイドバックの地位を獲得すると、クラブ通算378試合出場で14ゴール69アシストを記録。2度のプレミアリーグ制覇や2018－19シーズンのチャンピオンズリーグ優勝など、合計9つのタイトル獲得に貢献した。

そんなロバートソンは今シーズン限りでの退団が決定。今冬にも移籍先として噂されたトッテナム・ホットスパーが新天地となった。クラブを率いるロベルト・デ・ゼルビ監督はロバートソンの加入に際して、以下のようにコメントを残している。

「アンディは私が長年尊敬してきた人間で、彼は卓越したスキル、経験、リーダーシップ、メンタリティをチームにもたらしてくれるだろう。彼は長年にわたり、最高レベルで実績のある勝者で、ピッチ内外で大きな戦力となる人物だ」

「彼と一緒に仕事をするのが待ちきれないし、彼が周囲の人々にどのような良い影響を与えるのか楽しみだ」

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