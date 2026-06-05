ルノーのアルカナにおいて、暖房装置（ヒーターコア）の不具合によるリコールが発生しました。車両の快適性や安全性に関わる部分であるため、所有者はお手元の車両を早めにご確認ください。

◆ルノー「アルカナ」の暖房装置に不具合

ルノーの乗用車「アルカナ」において、暖房装置（ヒーターコア）に不具合があることが判明しました。これを受け、5月28日より修理対応が始まっています。対象の製作期間は2021年11月24日～2024年12月4日で計1972台です。

具体的な対象台数や車両の特定情報については追加・更新される場合があるため、対象車両を所有している可能性がある場合は直ちに使用状況を確認し、メーカーの案内に従いましょう。

◆最新情報の確認を

行政機関等や事業者からの追加情報があった場合には、リコール情報サイトの掲載内容が更新されることがあります。そのため、リコール品の取扱いについては、必ず事業者の公式サイトや電話などで最新情報をご確認ください。

また、製品ごとに特有の注意事項等がある場合もありますので、国土交通省など公表行政機関等のサイトも併せてご参照ください。トラブルを未然に防ぐために、日頃から消費者庁公式Webサイトのチェックをしておきたいですね。

文＝All About ニュース編集部