ウエニ貿易は、TVアニメ「ONE PIECE」に登場する“四皇”をモチーフとしたスマートウォッチを5月29日に発売する。

ファーウェイのスマートウォッチ「HUAWEI Band 11」シリーズをベースとしたもので、バギー、シャンクス、ティーチ、ルフィの4モデルを用意。全国の「ONE PIECE 麦わらストア」や、ONE PIECE MUGIWARA STORE HARAJUKU、ONE PIECE 麦わらストアオンライン、一部量販店などで取り扱う。価格は各12,980円。

ONE PIECEの世界観を追求。モニタリング機能との連動ギミックも

Band 11は1.62インチAMOLED画面を搭載し、一回の充電で最大14日駆動するスマートウォッチ。今回、ウエニ貿易のキャラクターコラボ専門ブランド「GARRACK」（ギャラック）から、ONE PIECEに登場する“四皇”をイメージした新製品が登場した。なおこれまでにも、エッグヘッド編のルフィ、ゾロ、サンジモデルを第1弾として発売済み。

ONE PIECEの世界観にこだわり、歩数や心拍数、ストレス値に応じて、ホーム画面に描かれたキャラクターのポーズなどが画面が変化するギミックを搭載。各キャラクターをイメージしたベルトやオリジナル文字盤、ショートカットキーなども備えている。

バギーモデル

シャンクスモデル

ティーチモデル

ルフィモデル

ショートカットキーはキャラクターの個性や能力に合わせたもので、例えばルフィモデルではショートカットキー1に“ギア5”ルフィのシルエットをあしらったアイコンデザインを採用し、ワンタッチでワークアウトモードが起動。ショートカットキー2は“ギア5”の羽衣をイメージしたアイコンデザインで、呼吸エクササイズが起動する。

また、各モデルごとにモニタリング機能との連動ギミックも取り入れられている。例えばルフィモデルやシャンクスモデルでは、心拍モニタリング機能を活かし、一定の心拍数に達するとルフィ／シャンクスのポーズが変化する。

ショートカットキー2を押して呼吸エクササイズを起動したところ

装着したところ

健康管理機能では、睡眠モニタリングや12種類の情緒モニタリング、ストレスモニタリング、心拍数、活動量などを計測可能。ワークアウトは100種類以上に対応し、5ATMの防水性能を備える。ウォッチ単体での位置情報取得はできない。スマートフォンからの着信確認やLINE／SMSメッセージの確認、アラーム、タイマー機能なども搭載する。

本体サイズは既存のBand 11と同じW28.2×H42.6×D8.99mmで、重さは約16g。専用の化粧箱で販売される。