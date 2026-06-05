投手戦、西武・中日0-0で中盤へ
両チームとも序盤3イニングで得点を奪えず、0-0のまま中盤戦へと突入。互いに譲らない投手戦が展開されている。西武、中日ともに無得点で、緊迫した試合が続いている。
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|55
|32
|22
|1
|.593
|-
|2
|阪神
|54
|30
|23
|1
|.566
|1
|3
|巨人
|55
|30
|25
|0
|.545
|2
|4
|DeNA
|55
|24
|29
|2
|.453
|7
|5
|広島
|52
|19
|31
|2
|.380
|11
|6
|中日
|55
|19
|35
|1
|.352
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|56
|33
|21
|2
|.611
|-
|2
|ソフトバンク
|54
|31
|23
|0
|.574
|2
|3
|オリックス
|55
|30
|25
|0
|.545
|3
|4
|日本ハム
|57
|28
|29
|0
|.491
|6
|5
|ロッテ
|55
|27
|28
|0
|.491
|6
|6
|楽天
|55
|21
|33
|1
|.389
|12