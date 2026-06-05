イングランドプロサッカー選手協会（PFA）は5日、2025－26シーズンのプレーヤー・オブ・ザ・イヤー（年間最優秀選手）の候補を発表した。

男子部門では22年ぶりにプレミアリーグを制覇したアーセナルから3名がノミネート。出場したリーグ戦37試合で19のクリーンシート（無失点試合）を記録し、3年連続でゴールデングローブ賞に輝いたスペイン代表GKダビド・ラヤ、欧州屈指の堅守を支え、セットプレーの得点源としても存在感を放ったブラジル代表DFガブリエウ・マガリャンイス、中盤で攻守に奔走し、心臓としてチームを牽引し続けたイングランド代表MFデクラン・ライスが名を連ねた。

惜しくも優勝を逃した2位マンチェスター・シティからは、27ゴールを挙げて得点王に輝いたノルウェー代表FWアーリング・ハーランド、加入初年度ながらインパクトを残したフランス代表MFラヤン・シェルキの2名が選出。さらには、プレミアリーグのシーズン最多アシスト記録を更新したマンチェスター・ユナイテッドのポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスもノミネートされている。

女子部門では、マンチェスター・シティの国内2冠達成に大きく貢献した女子日本代表（なでしこジャパン）MF長谷川唯がノミネート。チームメイトである女子ジャマイカ代表FWカディジャ・ショー、アーセナルの女子イングランド代表FWアレッシア・ルッソらと年間最優秀選手の座を争うこととなった。

また、男子の年間最優秀若手選手賞の候補には、シェルキ、アーセナル所属のU－19イングランド代表MFマックス・ダウマン、ボーンマス所属のU－21フランス代表FWイーライ・ジュニア・クルーピ、マンチェスター・ユナイテッド所属のイングランド代表MFコビー・メイヌー、リヴァプール所属のU－19イングランド代表FWリオ・ングモハ、マンチェスター・シティ所属のイングランド代表DFニコ・オライリーが名を連ねている。

各賞の受賞者はPFA会員の投票によって決まり、現地時間8月25日にマンチェスターで開催される第53回PFAアワード授賞式にて発表される。