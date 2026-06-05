「成功している人ほど飲み会に行かない」と聞いたことはありませんか?

実際、成果を出している人のなかには、会社の飲み会や付き合いの場にあまり参加しない人もいます。しかし、それは人づきあいを軽視しているからではなく、時間の使い方を意識しているため。

本記事では、成功者が飲み会を断る理由や参加を判断するポイント、上手な断り方、飲み会に行かない人の有意義な時間の使い方を紹介します

成功者が飲み会を断る理由

成功者が飲み会を断る理由

成功している人のなかには、会社の飲み会や付き合いの場にあまり参加しない人も少なくありません。もちろん人づきあいを軽視しているわけではなく、時間やエネルギーの使い方を慎重に選んでいる結果といえるでしょう。

では、なぜ成果を出している人ほど飲み会を断る傾向があるのでしょうか。まずは、その代表的な理由について解説します。

自分の時間を大切にしている

成果を出している人に共通する特徴のひとつが、自分の時間を大切にしていることです。仕事のスキルを磨くための勉強や読書、運動、家族との時間など、将来につながる活動に時間を使おうとします。

もちろん飲み会そのものが悪いわけではありません。しかし、何となく参加して数時間を過ごすよりも、自分にとって価値のある時間の使い方を優先する傾向があります。

目的のない付き合いをしない

成功している人は、人づきあいにおいても「目的」を意識しています。情報交換や信頼関係づくりなど意味のある場には積極的に参加しますが、ただの惰性の飲み会には参加しないことが多いです。

すべての誘いに応じるのではなく、自分にとって価値のある交流を選ぶことで、より質の高い人間関係を築いています。

体調管理を優先している

高い成果を出しつづける人ほど、体調管理を重要な仕事の一部と考えています。遅い時間までの飲酒や睡眠不足は、翌日の集中力や判断力を下げる原因になりかねません。そのため、必要以上の飲み会は避け、十分な睡眠や運動を優先する人が多いです。

安定したパフォーマンスを発揮するための自己管理といえるでしょう。

生産性の下がる環境を避けている

成功者は、自分の生産性が下がる環境から距離をとる傾向があります。長時間の雑談や愚痴が中心の飲み会では、建設的な話題が少なく、エネルギーを消耗してしまうこともあります。

そのため、必要以上にそのような場に身を置かず、自分が前向きになれる環境や成長につながる場を選んで行動しています。

飲み会に参加するか判断するポイント

自分なりの参加基準をしっかり決めておきましょう

すべての飲み会を断ることが正しいわけではありません。大切なのは、参加するかどうかを自分なりの基準で判断することです。成功している人ほど、時間の価値を理解しているため、飲み会に対しても明確な判断基準をもっています。

ここでは、飲み会に参加するかどうか迷ったときに考えたいポイントを紹介します。

その場にしかない価値はあるか

まず考えたいのは、「その飲み会でしか得られない価値があるか」という点です。たとえば、普段は話せない人と直接コミュニケーションが取れる、リアルな場だからこそ聞ける話があるなど、その場に行く意味があるかどうかを考えます。

オンラインや別の機会で代替できる内容であれば、無理に参加する必要はありません。限られた時間を使う価値があるかを見極めることが大切です。

費やす時間に見合うリターンはあるか

飲み会には参加時間だけでなく、移動時間や準備の時間もかかります。そのため、費やす時間に対してどのようなメリットが得られるのかを考えることも重要です。

人脈づくりや情報収集、気分転換など得られるものがあるなら価値がありますが、「なんとなく参加するだけ」になりそうであれば、別の有意義な活動に時間を使う選択肢もあるでしょう。

今の自分の優先順位と合っているか

飲み会の価値だけでなく、現在の状況も判断材料になります。仕事の締め切りが近い時期や、資格取得の勉強に集中したい時期であれば、無理に参加する必要はありません。

反対に、余裕があるタイミングであれば、人との交流を深める良い機会になることもあります。自分にとって今何が優先なのかを考えて判断することが大切です。

メンバーから学びや刺激を得られるか

誰と時間を過ごすかも重要なポイントです。尊敬できる人や新しい視点を与えてくれる人が集まる場であれば、有意義な時間になる可能性があります。

一方で、愚痴や不満ばかりが飛び交う場では、得られるものが少ないですす。自分によい影響を与えてくれる人との交流かどうかを意識してみましょう。

断った場合の影響はあるか

飲み会によっては、参加すること自体が信頼関係の構築につながる場合もあります。上司や取引先との交流の場であれば、顔を出すことに意味があるケースもあるでしょう。

もちろん毎回参加する必要はありませんが、断ることで関係性に影響が出ないかを考えることも大切です。参加するか断るかを二択で考えるのではなく、状況に応じて柔軟に判断することが求められます。

飲み会の参加を上手に断る方法

不参加の場合は断り方が重要です

飲み会に参加しないと決めても、断り方によっては人間関係に影響を与えてしまうことがあります。大切なのは、相手への配慮を忘れず、失礼のない伝え方をすることです。飲み会を上手に断れる人ほど、必要な距離感を保ちながら良好な人間関係を築いています。

ここでは、角を立てずに飲み会を断るためのポイントを紹介します。

感謝を最初に伝える

飲み会を断るときは、まず誘ってくれたことへの感謝を伝えることが大切です。

「お声がけいただきありがとうございます」「誘っていただいてうれしいです」といったひと言があるだけで、相手が受ける印象は大きく変わります。いきなり断るのではなく、まず感謝を伝えることで、相手にも誠実な印象を与えやすくなります。

返事は早めにする

参加できないと決めている場合は、できるだけ早めに返答しましょう。

返事を保留したままにすると、相手は人数調整や予約の手配がしづらくなります。早めに伝えることで相手への配慮にもなり、結果としてスマートな断り方につながります。

前向きな理由を添える

断る際は、相手や飲み会そのものを否定するような伝え方は避けましょう。

たとえば「資格の勉強を進めたいので」「明日の朝が早いため」「体調管理を優先したいので」など、前向きな理由を添えると相手も納得しやすくなります。詳しく説明する必要はありませんが、ひと言理由を伝えるだけでも印象は変わります。

また誘ってほしい意思を伝える

今回参加できなくても、今後の関係を続けたい場合はその意思を伝えておくことが大切です。

「今回は都合がつきませんが、また機会があればぜひお願いします」と添えるだけで、相手も誘いやすくなります。断ることと関係を断つことは別だと伝えることがポイントです。

無理に言い訳を重ねない

断ることに罪悪感を抱き、必要以上に言い訳をしてしまう人もいます。しかし、長々と理由を説明すると、かえって不自然な印象を与えます。

飲み会に参加しない理由は簡潔で十分です。必要以上に取り繕おうとせず、丁寧かつシンプルに伝えることを意識しましょう。

日ごろの信頼関係を築いておく

飲み会を断りやすくするためには、日頃からの信頼関係も大切です。

仕事でしっかり役割を果たし、普段からコミュニケーションを取れていれば、飲み会への参加・不参加だけで評価されることは少ないでしょう。普段の積み重ねがあるからこそ、断る場面でも理解を得やすくなります。

飲み会に行かない人の有意義な時間のつかい方

飲み会に参加しないからといって、ただ家で時間を過ごすだけではありません。成果を出している人の多くは、空いた時間を自分の成長や生活の質の向上につなげています。

限られた時間をどのように使うかによって、将来の結果に差が生まれることもあります。ここでは、飲み会に行かない人が実践している有意義な時間の使い方を紹介します。

自己投資に時間を充てる

空いた時間を自分への投資に使う人は少なくありません。読書やセミナーへの参加、新しい知識の習得など、将来につながる行動を積み重ねています。短い時間でも継続することで知識や経験が蓄積され、長期的には大きな差につながるでしょう。

スキルアップや勉強に集中する

資格取得の勉強や語学学習、仕事に関連する知識の習得などに時間を使うのは成功者の共通点。日々少しずつでも学習を続けることで専門性が高まり、自身の市場価値やキャリアの選択肢を広げることにつながります。

睡眠とリフレッシュに時間を充てる

質の高いパフォーマンスを維持するためには、しっかりと休むことも重要です。

飲み会で帰宅が遅くなる代わりに十分な睡眠を確保することで、翌日の集中力や判断力の維持につながります。休息も立派な自己管理のひとつといえるでしょう。

運動や健康管理に取り組む

ウォーキングや筋力トレーニング、ストレッチなどの運動習慣を優先するのも自己投資の一つ。健康は仕事や日常生活の土台となるため、将来を見据えて体づくりに時間を使うことは有意義な選択といえます。

家族や大切な人との時間を過ごす

仕事だけでなく、家族やパートナー、友人との時間を大切にすることも大切。人生の満足度は仕事だけで決まるものではありません。大切な人との時間を確保することで、心の充実や良好な人間関係の維持にもつながります。

成功者に共通するのは「時間のつかい方」

飲み会に行くかどうか自体が、成功を左右するわけではありません。しかし、多くの成果を出している人に共通しているのは、自分の時間を大切にし、その使い方を意識していることです。

人脈づくりや情報交換など価値のある飲み会であれば参加する一方で、惰性で続く付き合いには流されず、自分なりの基準で判断しています。そして、空いた時間を勉強や自己投資、健康管理、家族との時間などに活用することで、将来につながる行動を積み重ねています。

大切なのは、飲み会に参加するかどうかではなく、その時間を自分にとって価値のあるものにできているかどうか。限られた時間を有効に使い、自分らしい働き方や生き方につなげていきましょう。