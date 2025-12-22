職場の飲み会は、上司や同僚との交流を深める機会として位置づけられてきました。ですが近年は、飲み会に参加しない人も増えているとされています。背景には個人的な事情だけでなく、ライフスタイルや価値観の変化も関係しているでしょう。

では、飲み会に行かない人にはどんな特徴があるのか、またその裏にある心理は何なのでしょうか。さらに、職場での関係を円滑にするために、参加しない側・誘う側それぞれが取れる対策も気になるところです。

本記事では、飲み会に行かない人の特徴と心理を整理し、双方が無理なく歩み寄るためのヒントを紹介します。

会社の飲み会を断る人が増えている背景

職場の飲み会を断る人が増えている理由には、社会的な変化や価値観の多様化があります。従来は「仕事以外の時間で関係を築くのが当たり前」とされがちでしたが、働き方や優先事項が変わり、飲み会の役割も見直されつつあります。

“飲みニケーション”は、もはや時代遅れ?

「飲み二ケーション」は、かつて職場でよく使われていた言葉です。飲み会でしか聞けない話や上司の本音に触れられる場として重視されてきました。一方で現在は、プライベートの時間を優先したい考え方が広まり、仕事と余暇の境界線を明確にする人が増えています。

飲み会よりも、業務時間内で効率よくコミュニケーションを取る方法が重視される傾向があります。

働き方改革と価値観の多様化

働き方改革が進むなかで、労働時間外の拘束が課題として捉えられるようになりました。企業側も、飲み会の参加を強制しない方針を打ち出すケースが増えています。 また、多様性が重んじられる現代では、個人の価値観やライフスタイルに応じた選択を尊重する文化が求められています。

コロナ禍によるコミュニケーションの変化

コロナ禍をきっかけにリモートワークが普及し、対面交流の必要性が相対的に低下しました。仕事上のコミュニケーションもオンライン化が進み、飲み会という形式自体が見直されています。以前は飲み会で行っていた情報共有も、チャットツールやオンライン会議などで代替される場面が増えました。

職場の飲み会に行かない人の心理・特徴

理由は人それぞれです

飲み会に参加しない背景には、個人的な事情や心理的要因が絡み合っています。ここでは代表的な理由を整理します。

プライベートを優先したい気持ち

仕事以外の時間を充実させたい人にとって、プライベートは家族や友人との時間、趣味、自己研鑽、休息にあてる大切なものです。「オフの時間はオフとして確保したい」という意識が強いほど、飲み会の優先順位は下がりやすいでしょう。

共働き家庭や子育て中の人は、限られた時間を効率よく使う必要があり、飲み会より家庭を優先しやすくなります。

過去の飲み会での苦い経験

過去の飲み会で嫌な思いをした経験がある人にとって、飲み会は心理的負担になりやすいものです。たとえば、無理な飲酒を勧められた、酔った上司から説教を受けた、トラブルに巻き込まれたなどの体験があると、「また同じことが起きるかも」という不安につながります。

本来は交流の場であるはずが、関係悪化の原因になった経験があると、不参加を選びやすくなります。

性格的な内向性や人見知り

内向的な人や人見知りの人にとって、大人数の場はエネルギーを消耗しやすく、飲み会が負担になることがあります。少人数で落ち着いた会話を好む人も多く、盛り上がる場の空気が居心地悪く感じられることもあるでしょう。こうした性格的な違いを理解することは、職場環境の改善にもつながります。

お酒を飲まない人の気まずさ

飲酒しない理由は、体質・健康・宗教・好みなどさまざまです。ただ、飲み会は「飲むこと」が前提になりやすく、飲まない人は「飲まないの?」と繰り返し聞かれたり、説明を求められたりして気疲れすることがあります。

飲酒を勧める文化が強い職場ほど、参加を避ける要因になりやすいでしょう。

会社の飲み会に参加しないメリット・デメリット

飲み会に参加しないことにはメリットもありますが、同時に注意したい点もあります。

自分の時間を確保できる

飲み会を控えることで、個人の時間を確保しやすくなります。家族や友人と過ごす、趣味や運動にあてる、資格勉強をするなど、余暇の使い方の自由度が上がります。結果としてストレスが軽減され、仕事のパフォーマンス向上につながる場合もあります。

経済的な節約

飲み会は参加費に加えて交通費、二次会費などがかさむこともあります。頻度が多いほど負担は増えるため、参加しないことで節約につながります。浮いたお金を自己投資や貯蓄に回せる点は、大きなメリットといえるでしょう。

職場の人間関係への影響

一方で、飲み会に参加しないことで、非公式なコミュニケーションの機会を逃すことがあります。職場によっては「距離を置かれている」と誤解され、関係が築きにくくなるケースもあるため、普段の業務時間内のやり取りを丁寧にするなどの工夫が有効です。

チームへの帰属意識の低下

飲み会をチームビルディングの機会として活用している職場では、不参加が続くと帰属意識が薄れると感じる人もいるかもしれません。ただし、帰属意識は飲み会だけで形成されるものではありません。共通の目標や達成体験を共有できる仕組みづくりがあれば補えます。

飲み会に行かない人への職場での配慮と対策

全員が心地よく働ける環境をつくるには、飲み会文化の前提を見直すことも大切です。参加者・不参加者のどちらも尊重し、飲み会以外の交流方法を用意することで、職場全体の生産性向上にもつながります。

飲み会以外のコミュニケーション方法を考える

ランチミーティング、カフェ会、短時間の懇親会など、飲酒を伴わない交流は参加のハードルを下げます。また、部活動や小規模なチームビルディングの導入も、関係づくりの選択肢になります。

飲み会への参加を強制しない職場文化の構築

上司やリーダーが「自由参加」を明確にし、参加しない人を不利に扱わない姿勢を示すことが重要です。さらに、飲み会で共有された重要事項がある場合は、後日フォローして情報の偏りをなくす工夫も必要です。

オンラインイベントの活用

リモートワーク環境では、オンラインイベントも有効です。クイズ大会、リモートランチ会、ゲーム型レクリエーションなどを取り入れることで、地理的な制約なく交流できます。

飲み会参加者との公平な評価基準の設定

飲み会の参加・不参加が評価に影響しないよう、成果や協働姿勢など、業務に紐づく評価軸を明確にすることが大切です。「飲み会に来ない＝協調性がない」といった誤解を生みにくい環境づくりが、公平性と安心感につながります。

会社の飲み会文化でのよりよい人間関係の築き方

よい雰囲気のなかで働くために

飲み会文化を見直し、多様な価値観を尊重することが、現代の職場における人間関係づくりのカギです。飲み会が得意な人も苦手な人も、それぞれのスタイルを認め合い、柔軟なコミュニケーション方法を探ることが、健全で調和の取れた職場につながります。