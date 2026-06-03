マイナビが運営する「マイナビ転職」は6月7日より、合同企業説明会「マイナビ転職フェア MEGA EXPO」を東京・大阪・名古屋の3大都市で順次開催する。

マイナビ転職フェア MEGA EXPO

近年、人材不足の深刻化を背景に企業の採用ニーズは一層高まる一方、求職者の転職意欲も拡大し、市場は大きな転換期を迎えている。こうした中で、オンラインの転職活動では得られない「企業のリアルな魅力を直接知りたい」「対話を通じて判断したい」というニーズが再び高まっている。

マイナビ転職では、こうした市場変化を捉え、従来の転職イベントを進化させる取り組みとして、全国から人と企業が集まる3大都市において同イベントの開催を決定した。求職者が企業担当者と直接話せるだけでなく、特別講演や体験型コンテンツを通して、キャリアの可能性を広げる機会を提供する。

マイナビ転職フェア MEGA EXPO

東京では、6月7日(11:00～18:00)に東京ビッグサイト 西1ホール(東京都江東区)で開催する。290社の出展を予定している。過去最大規模の開催に加えて、佐久間宣行氏による基調講演、宋世羅氏によるスキルアップ講座、大手企業が複数社登壇する人事の本音セミナー、転職成功者のパネルディスカッション、キャリア相談コーナー、AI職歴書生成コーナーなど、転職顕在層だけではなく転職潜在層にも「行ってみたい」と思ってもらえるコンテンツを予定しているという。

大阪では、7月5日(11:00～18:00)にグランキューブ大阪 3F イベントホール(大阪府大阪市)で開催する。出展社数は200社(予定)。

名古屋では、9月13日(11:00～17:00)に名古屋観光ホテル(愛知県名古屋市)で開催する。出展社数は120社(予定)。

参加はいずれも、イベントサイトからの事前申し込み制となっている(名古屋会場は現在公開準備中)。

「従来の転職イベントの枠を超え、"来場すること自体に価値がある場"として企画しました。過去最大規模の企業数に加え、著名人講演やキャリア診断など多様なコンテンツを通じて、"まだ転職を考えていない方でも新たな可能性に気づける体験"をご提供します。『ここに来れば、自分の選択肢が広がる』と実感いただける1日として、より多くの方に足を運んでいただきたいと考えています。」(マイナビ転職フェアMEGA EXPO 責任者)