S耐とニュルで鍛えた史上最強 GRMNカローラ 世界初公開

2026年6月2日（火）、GAZOO Racing（以下GR）は「GRMNカローラ」を世界初公開した。

GRMNカローラは、日本、北米、豪州を中心に台数限定で販売される。日本では2026年秋ごろからスマートフォン向けアプリ「GR app」を通して商談に関する申し込み受け付けを開始し、2027年内の発売を予定。同車は6月2〜28日まで、富士モータースポーツフォレスト ウェルカムセンターで展示される。

「GRMN」は、GRが手がけるスポーツカーシリーズ「GR」の頂点に位置付けられる、フルチューニングが施された数量限定モデルの総称。正式名称は「GAZOO Racing tuned by Meister of Nürburgring」の頭文字からとられたものだ。

GRヤリスと同じく、レースで勝つために鍛えたクルマを市販化するという「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」を実践し開発されたGRカローラ。GRMNは、マスタードライバーのモリゾウ（豊田章男会長）の原点といえる、ドイツ・ニュルブルクリンク（以下ニュル）をドライバーが安心して全開で走り切れることを目指し、走行性能を高めるべく2シーターモデルとした、いわば究極のGRカローラである。

価格は未定。ちなみに2022年12月のGRカローラ発売時に設定された同じく2シーターの「モリゾウエディション」は、ベース車（RZ）190万円高の715万円。これをそのまま現行の25式後期型に当てはめると800万円弱となるが……。先日発表されたGRヤリスの MORIZO RRが900万円で、こちらは頂点のGRMNであることを考えると、同等もしくはそれ以上であるのは間違いないだろう。

■ニュルを全開で攻められるクルマを目指して

「GRMNを名乗るならニュルをしっかり走れるクルマに」というモリゾウの言葉を受け、実際にニュルブルクリンクで走行テストを行ったGRMN。ちなみにその開発で得られた知見は、ベースとなるGRカローラにも活用。2025年9月発表（11月発売）のいわゆる25式後期型で、ボディの構造用接着剤の塗布延長（13.9m→32.7m）による骨格の強化と、クールエアダクトを装備して高負荷走行時の吸入空気温度の上昇を低減したのはニュルでの学びの成果だという。

さらにGRMNカローラでは、レースのような高速かつ高Gの走行時でも、4輪をよりしっかり接地させるための専用エアロパーツを開発。フードダクトやフェンダーダクト、フロントサイドスポイラー、リヤウイングは、スーパー耐久（以下S耐）に参戦している水素エンジン搭載のGRカローラに投入し、レースでの知見をもとに開発されたもの。S耐で試行錯誤を重ね、ニュルでファインチューニングをした。5段階の調整機構が備わるリヤウイングは、プロドライバーとの走行テストで1度ずつ変更しながら効果を検証し、最適な仕様を導き出したものだ。

■ニュルを走り込んで仕上げた専用の足まわり

GRMNカローラの前後サスペンションは、フロント倒立／リヤ正立のモノチューブショックアブソーバー。コーナリング時の内輪の接地性を高め、高速旋回性能を引き上げるべくリバウンドスプリングも備わる。路面に起伏が大きくサスペンションが上下に大きくストロークするニュルでも走り込めるスタビリティの高さを求め、バウンドストッパー特性の最適化も実施。前後それぞれのストローク量をミリ単位で調整し、ベストなバランスを導き出したという専用パーツだ。

タイヤも、ベース車より幅を10㎜拡げた245/40ZR18のミシュラン パイロットスポーツ カップ2を装着。EPS（電動パワーステアリング）も、高いGを受ける旋回時でも適切なアシストトルクを発生するよう専用の制御プログラムに変更される。そしてGR-FOUR（4WD）の制御もGRMNカローラ専用にチューニング。直進時のリヤ側トルク配分を最適化し、超高速域におけるステアリングの切り始めの安定性を増すよう設定される。

■水素カローラで得られた内燃機関の進化

GRMNカローラはエンジンも専用。最大トルクをベース車比プラス15Nmの415Nmとし、特性もサーキット走行でのエンジン使用領域を分析。コーナーでの立ち上がり加速に重要な3600〜4800rpmの、中速域でのトルク向上が図られた。これらはS耐に参戦する水素エンジンを搭載したGRカローラで得た学びを性能向上に生かした点。

また、連続した全開走行でも安定した高出力を維持すべく工夫も。GRカローラ25式後期で採用したクールエアダクトに加え、GRMNカローラはインタークーラースプレーも装着。さらにGRMNは、徹底的な軽量化を目的にリヤシートを撤去。ベース車比約30kgの軽量化により、パワーウエイトレシオの低減が図られた。

■S耐由来の新開発フルバケットシート

コックピットをはじめとしたインテリアもGRMNカローラ専用。なかでもシートは、より高い横Gに対応するホールド性を求め、S耐参戦車のドライビングポジションを指標にした専用設計のフルバケット型。クラッチ操作をしやすくするためシート長の適正化が図られ、ガラス繊維強化プラスチック（GFRP）の採用により軽量化も実現した。スポーツ走行時の一体感はもちろん、乗降性など日常使いにも配慮してつくり込んだという。

より運転に集中できる空間を追求し、配色にもこだわったインテリア。インパネとフロントピラートリムには専用の植毛加工が施される。また助手席側のインパネには、トヨタ自動車元町工場のカーボン課で開発・製造するカーボン製オーナメント（モリゾウのサイン入りパッドとの組み合わせ）を装着。GRMN専用シリアルナンバープレートも備わる。

■5人乗りのMORIZO RR（コンセプト）も開発中

2シーターのGRMNカローラに加え、GR-DAT（8速AT）を搭載した5シーターモデルのGRカローラMORIZO RRを開発中であることも発表された（発売は未定）。MORIZO RR（コンセプト）もGRMNと同じく、6月2〜28日まで富士モータースポーツフォレスト ウェルカムセンターで展示される。

〈文＝ドライバーWeb編集部〉