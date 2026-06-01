今日は2026年6月1日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。

☆今日の12星座占い・注目ポイント☆

2026年6月1日の12星座占いでは、てんびん座が総合運1位。人とのつながりが広がり、共感の言葉が幸運を引き寄せる日になりそうです。2位はふたご座、3位はいて座。一方、総合運12位のしし座は恋愛運が星5つと好調です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別のランキングもチェックしてみましょう。