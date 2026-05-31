オリックス、2点リードで後半戦へ

1回に2点先制された中日は2回に4点、4回にも1点を追加し一時逆転。しかし4回裏、オリックスが怒涛の5得点で突き放し、5-7とリードを広げた。西川が3打点、紅林も2打点と打線が活発だ。

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