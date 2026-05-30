巨人、日本ハムに4点リード
巨人は1回に1点、2回に2点、3回に1点を追加し、4-0とリード。Ｔ・キャベッジと岸田 行倫のホームランがそれぞれ1打点を稼ぎ、松本 剛も1打点を挙げた。日本ハムは巨人を無失点に抑えられている。
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|50
|29
|20
|1
|.592
|-
|1
|阪神
|50
|29
|20
|1
|.592
|-
|3
|巨人
|50
|26
|24
|0
|.520
|3
|4
|DeNA
|50
|22
|26
|2
|.458
|6
|5
|広島
|48
|18
|28
|2
|.391
|9
|6
|中日
|50
|19
|30
|1
|.388
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|52
|30
|20
|2
|.600
|-
|2
|オリックス
|50
|28
|22
|0
|.560
|2
|3
|ソフトバンク
|49
|26
|23
|0
|.531
|3
|4
|日本ハム
|53
|26
|27
|0
|.491
|5
|5
|ロッテ
|50
|24
|26
|0
|.480
|6
|6
|楽天
|50
|19
|30
|1
|.388
|10