巨人が2点差で日本ハムに勝利

先発投手：巨人は井上温大が5回2失点の好投（3安打3奪三振）、日本ハムの達孝太は5回2/3回4失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：巨人が2点を追加 2回裏：日本ハムが1点を追加 4回裏：日本ハムが1点を追加 注目選手：日本ハムの野村佑希が2打点の活躍、巨人の吉川尚輝が2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 50 29 20 1 .592 -
1 阪神 50 29 20 1 .592 -
3 巨人 50 26 24 0 .520 3
4 DeNA 50 22 26 2 .458 6
5 広島 48 18 28 2 .391 9
6 中日 50 19 30 1 .388 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 52 30 20 2 .600 -
2 オリックス 50 28 22 0 .560 2
3 ソフトバンク 49 26 23 0 .531 3
4 日本ハム 53 26 27 0 .491 5
5 ロッテ 50 24 26 0 .480 6
6 楽天 50 19 30 1 .388 10