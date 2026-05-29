中日が4点差でオリックスに勝利

先発投手：中日は柳裕也が6回1失点の好投（6安打4奪三振）、オリックスのS・ジェリーは5回2/3回1失点 得点経過： 1回裏：オリックスが1点を追加 4回表：中日が1点を追加 7回表：中日が2点を追加 注目選手：オリックスの中川圭太が3安打の活躍、中日の石伊雄太が1本塁打、2得点の活躍、中日の田中幹也が2打点、3安打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 50 29 20 1 .592 -
1 阪神 50 29 20 1 .592 -
3 巨人 50 26 24 0 .520 3
4 DeNA 50 22 26 2 .458 6
5 広島 48 18 28 2 .391 9
6 中日 50 19 30 1 .388 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 52 30 20 2 .600 -
2 オリックス 50 28 22 0 .560 2
3 ソフトバンク 49 26 23 0 .531 3
4 日本ハム 53 26 27 0 .491 5
5 ロッテ 50 24 26 0 .480 6
6 楽天 50 19 30 1 .388 10