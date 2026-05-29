中日が4点差でオリックスに勝利

先発投手：中日は柳裕也が6回1失点の好投（6安打4奪三振）、オリックスのS・ジェリーは5回2/3回1失点 得点経過： 1回裏：オリックスが1点を追加 4回表：中日が1点を追加 7回表：中日が2点を追加 注目選手：オリックスの中川圭太が3安打の活躍、中日の石伊雄太が1本塁打、2得点の活躍、中日の田中幹也が2打点、3安打の活躍。

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