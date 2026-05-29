中日が4点差でオリックスに勝利
先発投手：中日は柳裕也が6回1失点の好投（6安打4奪三振）、オリックスのS・ジェリーは5回2/3回1失点 得点経過： 1回裏：オリックスが1点を追加 4回表：中日が1点を追加 7回表：中日が2点を追加 注目選手：オリックスの中川圭太が3安打の活躍、中日の石伊雄太が1本塁打、2得点の活躍、中日の田中幹也が2打点、3安打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|50
|29
|20
|1
|.592
|-
|1
|阪神
|50
|29
|20
|1
|.592
|-
|3
|巨人
|50
|26
|24
|0
|.520
|3
|4
|DeNA
|50
|22
|26
|2
|.458
|6
|5
|広島
|48
|18
|28
|2
|.391
|9
|6
|中日
|50
|19
|30
|1
|.388
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|52
|30
|20
|2
|.600
|-
|2
|オリックス
|50
|28
|22
|0
|.560
|2
|3
|ソフトバンク
|49
|26
|23
|0
|.531
|3
|4
|日本ハム
|53
|26
|27
|0
|.491
|5
|5
|ロッテ
|50
|24
|26
|0
|.480
|6
|6
|楽天
|50
|19
|30
|1
|.388
|10