西武、ＤｅＮＡに9点差で圧勝

先発投手：西武は髙橋光成が7回2/3を3失点で粘投（8安打6奪三振）、ＤｅＮＡの島田舜也は4回7失点で敗戦投手 得点経過： 2回裏：西武が2点を追加 3回表：ＤｅＮＡが2点を追加 3回裏：西武が4点を追加 注目選手：西武の古賀悠斗が1本塁打3打点3安打3得点の大活躍、西武のＡ・カナリオが1本塁打2打点、西武のＴ・ネビンが1本塁打を放った。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 50 29 20 1 .592 -
1 阪神 50 29 20 1 .592 -
3 巨人 50 26 24 0 .520 3
4 DeNA 50 22 26 2 .458 6
5 広島 48 18 28 2 .391 9
6 中日 50 19 30 1 .388 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 52 30 20 2 .600 -
2 オリックス 50 28 22 0 .560 2
3 ソフトバンク 49 26 23 0 .531 3
4 日本ハム 53 26 27 0 .491 5
5 ロッテ 50 24 26 0 .480 6
6 楽天 50 19 30 1 .388 10