巨人が2点リードで後半戦へ
巨人は1回に2点先制。日本ハムは2回、4回と追い上げ2点差とするも、5回、6回に巨人が追加点を挙げ、4-2で6回を終えた。日本ハム野村が2打点、巨人丸、ダルベックも1打点を挙げた。
【スタメン】
日本ハム: 1(遊)水野 達稀 2(二)奈良間 大己 3(中)Ｒ・カストロ 4(指)Ｆ・レイエス 5(右)万波 中正 6(左)野村 佑希 7(一)清宮 幸太郎 8(三)郡司 裕也 9(捕)田宮 裕涼 10(投)達 孝太
巨人: 1(遊)泉口 友汰 2(二)吉川 尚輝 3(右)丸 佳浩 4(三)Ｂ・ダルベック 5(指)大城 卓三 6(中)Ｔ・キャベッジ 7(捕)岸田 行倫 8(一)Ｊ・ティマ 9(左)松本 剛 10(投)井上 温大
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|49
|28
|20
|1
|.583
|-
|1
|阪神
|49
|28
|20
|1
|.583
|-
|3
|巨人
|49
|25
|24
|0
|.510
|3
|4
|DeNA
|49
|22
|25
|2
|.468
|5
|5
|広島
|47
|18
|27
|2
|.400
|8
|6
|中日
|49
|18
|30
|1
|.375
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|51
|29
|20
|2
|.592
|-
|2
|オリックス
|49
|28
|21
|0
|.571
|1
|3
|ソフトバンク
|48
|25
|23
|0
|.521
|3
|4
|日本ハム
|52
|26
|26
|0
|.500
|4
|5
|ロッテ
|49
|24
|25
|0
|.490
|5
|6
|楽天
|49
|19
|29
|1
|.396
|9