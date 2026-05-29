巨人が2点リードで後半戦へ

巨人は1回に2点先制。日本ハムは2回、4回と追い上げ2点差とするも、5回、6回に巨人が追加点を挙げ、4-2で6回を終えた。日本ハム野村が2打点、巨人丸、ダルベックも1打点を挙げた。

【スタメン】

日本ハム: 1(遊)水野　達稀 2(二)奈良間　大己 3(中)Ｒ・カストロ 4(指)Ｆ・レイエス 5(右)万波　中正 6(左)野村　佑希 7(一)清宮　幸太郎 8(三)郡司　裕也 9(捕)田宮　裕涼 10(投)達　孝太

巨人: 1(遊)泉口　友汰 2(二)吉川　尚輝 3(右)丸　佳浩 4(三)Ｂ・ダルベック 5(指)大城　卓三 6(中)Ｔ・キャベッジ 7(捕)岸田　行倫 8(一)Ｊ・ティマ 9(左)松本　剛 10(投)井上　温大

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 49 28 20 1 .583 -
1 阪神 49 28 20 1 .583 -
3 巨人 49 25 24 0 .510 3
4 DeNA 49 22 25 2 .468 5
5 広島 47 18 27 2 .400 8
6 中日 49 18 30 1 .375 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 51 29 20 2 .592 -
2 オリックス 49 28 21 0 .571 1
3 ソフトバンク 48 25 23 0 .521 3
4 日本ハム 52 26 26 0 .500 4
5 ロッテ 49 24 25 0 .490 5
6 楽天 49 19 29 1 .396 9