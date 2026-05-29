







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの熊谷敬宥選手は28日、本拠地・阪神甲子園球場で行われたセ・パ交流戦3回戦の北海道日本ハムファイターズ戦に「8番・遊撃」で先発出場。味方投手を救う軽快なファインプレーを披露した。











7回、1死走者なしで打席には日本ハム1番の水野達稀選手。阪神3番手の門別啓人投手が投じた3球目の直球を鋭く捉えて打球は遊撃へ。



遊撃手・熊谷選手は二遊間方向の打球を素早くさばくと、勢いのまま一回転しながら一塁手・大山悠輔選手のミットへストライク送球。



送球後は回転しながら倒れ込んだが、持ち前の身のこなしで見事に受け身を取った。



中継したDAZNが「慣性の法則とは…」と評したように、体に残った勢いを殺さず送球に変えた、理にかなった美技だった。



この日打撃では無安打に終わった熊谷選手だが、グラブで存在感を示した。



試合は2-4で阪神が敗れ、交流戦は3連敗と苦しいスタートとなっただけに、リプレーで何度でも見返したい価値ある好守となった。

























【動画】身体能力おかしい！？熊谷敬宥の"超美技"がこちら



DAZNベースボールの公式Xより















慣性の法則とは…



熊谷敬宥 クルっと一回転で

超ファインプレー！

リプレイにも注目👀



⚾️阪神×日本ハム

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【了】