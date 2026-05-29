持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は5月28日、「『今治焼豚玉子飯』のおすすめポイント」を発表した。調査は5月20日～24日、全国「ほっともっと」の店長32名を対象に行われた。

5月20日より販売している「今治焼豚玉子飯」(690円)は、甘味と旨味が凝縮された特製醤油ダレを、豚バラ焼豚にたっぷりと絡め、アクセントのコショウが効いた目玉焼きを贅沢に2個トッピング。焼豚のパンチのある旨味と、玉子のまろやかさが絶妙にマッチし、一度食べたらやみつきになるボリューム満点の一品となっている。

そんな「今治焼豚玉子飯」のおすすめポイントを、選択肢の中から2つ選んでもらったところ、最も多くの票を集めたのは「ごはんが進む味つけ」で17票。続く2位は「焼豚の旨味と玉子のまろやかさが絶妙にマッチする」(12票)、3位は「焼豚の旨味と玉子のまろやかさが絶妙にマッチする」(11票)となり、フリーコメントでは、「今回は肉2倍も選べて、肉好きには堪らない1品です。ぜひご賞味ください」「ご当地グルメを気軽に味わえる一品です」 「目玉焼きと焼豚を一緒に食べると絶品です!」「タレとご飯の相性がとても良いです」といったコメントが寄せられた。