ファミリーマートのキャラクターくじが、ついにオンラインで遊べるようになった。その名も……「ファミマオンラインくじ」!

……名前はストレートだが、システムは超最新。「くじは店舗で引くもの」という常識を覆し、スマホひとつで24時間、どこにいても運試しができる新時代のサービスである。

店頭でくじを引くあのヒリヒリした高揚感がいつでも再現できるなんて、ハッキリ言ってヤバ過ぎ。“財布の紐”など消滅したに等しい。ファン垂涎の新サービス、さっそく体験してみたのでその詳細をどうぞ〜!

ハズレなしのオンラインくじを体験!「箱」が見える快感がヤバい

目当てのキャラクターくじを求めて深夜のコンビニを5軒ハシゴし、結局「完売」の札を見て肩を落としながら帰宅する。そんな不毛な「くじ難民」を何度も経験してきた我々は、もう嫌というほどわかっている。「あのときの絶望感といったら、ガチで筆舌に尽くしがたい」と。

やはり店頭だと、どうしても「行ってみたけどなかった」という在庫のミスマッチが起きてしまう。それをデジタルで解消しつつ、店頭と同じ「箱(ロット)管理」のワクワクを再現したのが「ファミマオンラインくじ」だ。我々くじ難民のトラウマを払拭してくれるこのサービス、さっそくだが実際に体験してみよう。

まずは「ファミペイ」アプリからログイン。

使い慣れたアプリでそのまま遊べるのは、ハードルが低くて助かる。非ユーザーであればアプリをダウンロード後、まずはファミペイへの会員登録から始めよう。

「ファミマオンラインくじ」の第一弾は「月刊ムー×前田麦UMA集合!」と「魔術師クノンは見えている」がラインアップ。もちろん好きなほうを選べるので、今回は「魔術師クノンは見えている」のほうを選択。

ページの中段にある「受取時期」を選択し、「次へ進む」ボタンをタップする。

ここで早くも箱を選ぶパートに突入! オンラインくじのなかには「当選確率○％」と書かれているだけで、「本当に当たりが入ってるのか?」と疑心暗鬼になるパターンも存在する。

が、このくじは違う。なんとA賞〜ラスト賞まで、それぞれどの箱にあと何個残っているかが一目でわかる仕組みになっているのだ。

つまり「この箱は残り40枚で、A賞がまだ1個残っているから、2.5％の確率でA賞がゲットできる」「こっちの箱は残り10枚、つまり全部買えば確実に『ラスト賞』が手に入るぞ」といった戦略を立てられるのである。

箱は数百という単位で用意されているが、「くじ残数順」「A賞の残数順」「B賞の残数順」と並べ替えることもできるし、「A賞 あり・なし」「B賞 あり・なし」「ラスト賞 あり・なし」といった具合にソートできるのも嬉しい。すでにF賞を当てている場合、「F賞 なし」を選択すれば被ることもなく、安心して遊べるってわけだ。

これ、もはや店頭より全然よくないか……? スマホひとつあれば仕事の休憩中でも、深夜のベッドのなかでも、最高の条件が整った「神箱」を探して頭脳戦を展開できる。これ、くじ好きにはたまらんぞ……。

* * *

今回、悩みに悩んで選んだのは、A賞がしっかり残っている「箱No.00002」。

「おっ、ここはまだライバルが少ないな……」と思いきや、画面には「順番待ち：2人」の文字。なんと、リアルタイムで他のユーザーと箱を共有しているのだ。

この「今、まさに誰かがくじを引いている」という感覚が妙にリアルで、若干の焦りを感じる。いや、結構な焦りを感じる。頼む。頼むぞ。前の2人、A賞だけは残しておいてくれ……! 画面を凝視しながら、スマホを握る掌に汗がにじむ。

数分後、ついに自分のターンが来た! ちなみに前の人が何賞を何枚引いたかは即時でわかるため、状況によっては撤退するのも戦法の1つ。今回は、狙いのA賞が無傷なので、突撃!

制限時間は10分。この10分間で、何枚引くか、決済をどうするかといったことを決めなければならないらしい。焦るな、落ち着け。……よし、今回は魂の5枚勝負だ。考えてみれば、店員さんの視線を気にしなくていいというのもありがたい。ひたすら自分と向き合い、箱と向き合う。

後に何人順番待ちをしているのかはわからないが……みなさんごめんなさい、A賞はここで私がいただきます! よし、いくぞ!

「ご注文手続きへ」をポチッと押したあとは、配送先や支払い方法を指定し、合計金額を確認。最後に「利用規約に同意して、注文を確定する」ボタンをタップしたら、いよいよくじ引きがスタート!

ファミペイ公式キャラ「ファミッペ」のアニメーションを眺めた直後、くじの結果が確定! 結果はB賞が1個、D賞が2個……そしてE賞が2個。……くっ、残念ながらA賞はゲットならず……! でも、B賞の「優雅なひととき! カップ＆ソーサー(全2種)」は豪華だし、D賞の「ちびキャラ召喚! デフォルメアクリルスタンド(全5種)」、E賞の「胸元で煌めく! メタリック缶バッジ(全5種)」はコレクターの心に刺さる……普通に嬉しいんですけど!

ちなみに、D賞やE賞のようにいくつかラインアップが存在する場合、当選後に「どのデザインにするか」を自分で選べるようになっている。この景品選択にも制限時間があるので、最後の最後までワクワク＆ドキドキが止まらない。

さらに、くじ引きの結果をSNSでシェアできるボタンも設置されているので、24時間いつでも、どこでもこの興奮を世界と共有できる。最初は「オンラインくじ? 便利そうだけど、あのドキドキ感、ライブ感を味わえるのか?」と疑問だったが……いやいや、とんでもない。これはちゃんとハマるわ。面白〜い!

いきなり攻めまくり! 第一弾のラインアップはコチラ

「ファミマオンラインくじ」の記念すべき第一弾のラインアップをご紹介しよう。これがまたファミマらしいというか、絶妙にエッジが効いているんだよな〜。

「月刊ムー×前田麦UMA集合!」

あの超常現象専門誌『月刊ムー』と、人気イラストレーター前田麦さんが奇跡の共演!

●ラインアップ

月刊ムーの持つドロドロした怪しさを、あえてファミマらしいポップな可愛さで包みこんだグッズがズラリとラインアップ。お馴染みのUMAと宇宙人が前田麦さんの手によって最高にキャッチーなキャラクターに。オカルト好きの社会人も、可愛いものが好きな学生さんも、ついつい集めたくなってしまう魅力に溢れている。部屋に飾れば運気が上がるか、はたまた未知のパワーを授かるか。

「魔術師クノンは見えている」

現在アニメも絶賛放送中の人気タイトルがオンラインくじに登場!

●ラインアップ

クノンの世界を日常に。魔術シーンが立体的に浮かび上がるアクリルスタンドや、上品なカップ＆ソーサー、重厚感ある万年筆セットなど、作品の空気感を味わえるラインアップが揃う。ちびキャラのアクスタやメタリック缶バッジも見逃せない。ラスト賞は、名シーンが灯るブック型ライト。昼光色と電球色の2パターンで使い分けが可能で雰囲気もバツグン!

まずはファミペイをダウンロードして、戦いに備えろ!

見事なエンターテイメントに仕上がっていた「ファミマオンラインくじ」。24時間、いつでもどこでも自分の好きなタイミングでくじが引ける。箱の在庫が見えるから、戦略を立てた勝負もできる。この安心感と高揚感は、一度味わうとクセになるに違いない。

「まずは運試しにやってみるか」と血が騒いだら、まずはファミマのアプリ「ファミペイ」をダウンロードし、会員登録を済ませておこう。スマホの中に、24時間営業のくじ売り場がある。その便利さと刺激を、ぜひその手でたしかめてほしい。

©南野海風・Laruha/KADOKAWA/「魔術師クノンは見えている」製作委員会

©月刊ムー ©Eye of Fire / Baku Maeda

