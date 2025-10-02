元純烈でタレント・俳優の小田井涼平と妻で映画コメンテーターのLiLiCoが2日、都内で行われた映画『ローズ家～崖っぷちの夫婦～』(10月24日公開)の公開前トークイベントに登壇した。

イベントでは、仲良しがずっと続く秘訣についてトーク。小田井は「うちの奥さんが付き合い始めた頃からいつも言っているんですけど、とにかくコミュニケーションを取ることが大事だと。僕は言葉にしなくても通じ合うというのが理想の夫婦やろと思っていたんですけど、会話しないと伝わらないよと言われたので。しゃべった方が早いし、気持ちが通じると実感しました」と語った。

LiLiCoは「阿吽の呼吸はないからね」と言い、夫婦生活の中で「言わないとわからないんだな」と改めて感じたという。「大事な話のときはテレビとラジオを切って、ちゃんと向かい合ってお話をするというのがすごく大切。本当に大事な時、あと、『誰かがよろしく言っていたよ』というのもすごく大事。コミュニケーションが一番大事です」と強調していた。

本作は、ある夫婦の離婚をめぐる“戦争”を描いたブラック・コメディとして世界的大ヒットを記録した『ローズ家の戦争』を再映画化したもの。運命の出会いから10年、将来有望な双子にも恵まれ、楽しい結婚生活を送っていた建築家のテオ(ベネディクト・カンバーバッチ)とシェフのアイビー(オリヴィア・コールマン)は、テオの失業を機に夫婦の立場が大逆転。すれ違いが増え、夫婦喧嘩は周囲を巻き込みながらヒートアップしていき、ついには命懸けの展開に。ローズ夫婦の行き着く先は、離婚か、それとも――?