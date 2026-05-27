天一食品商事が展開する中華そば専門チェーン店「天下一品」は6月1日、「アプリでスタンプカードキャンペーン ステージ3」を全国の天下一品で開催する。

アプリでスタンプカードキャンペーン ステージ3

同店では2025年12月1日より、アプリでスタンプカードキャンペーンを実施している。6月1日から始まるステージ3の景品は、トミカの「天下一品トラック」。初のブランドコラボレーションとして、国民的ミニカーブランドであるトミカ(発売元:タカラトミー)とのタッグが実現した。アプリでスタンプを5個集めるともらえる。

天下一品トラック

同グッズは、「タイヤ」や「フロントガラス」はもちろん、荷台の「こってりラーメン」の天面部分などを、自身で貼り付けられるシール仕様となっている。さらに運転席を除くと、天下一品公式キャラクター「KOTTY(こってぃ)」が乗っているという遊び心も。ここでしか手に入らない特別なコラボレーションアイテムとなる。

天下一品トラック

スタンプは、公式アプリをインストールのうえ、店内でラーメンを注文した人を対象に、ラーメン1杯につき1個押印する。押印対象は、ラーメン(並・大・特大・定食(セット含む)・お持ち帰りラーメン(家麺))。スタンプ5個でオリジナルグッズまたは「ラーメン(並)1杯半額クーポン」を進呈する。

ステージ3の開催期間は6月1日～7月31日まで。店舗により開催期間が異なるほか、一部開催していない店舗もある。

スタンプカードキャンペーン

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