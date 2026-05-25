マイクロマガジン社は、ライドコミックス/コミックライドアドバンス作品の『ご主人様とゆく異世界サバイバル！THE COMIC 10』と『脱法テイマーの成り上がり冒険譚 ～Sランク美少女冒険者が俺の獣魔になっテイマす～ THE COMIC 8』が2026年5月28日(木)に新刊同時発売されることを記念して、書店フェアを開催する。

コミックライドアドバンス 5月新刊同時発売記念フェア

主従関係……ご主人様と言えば……！(？)な『メイド服姿の両作品ヒロイン』描き下ろしの当フェア限定特典となっている。

対象期間：2025年5月28日(木)～

※特典がなくなり次第終了

配布方法：フェア対象タイトルから1冊購入するごとに特典1枚プレゼント

特典：描き下ろしイラストカード(非売品/両面刷/ポストカードサイズ/1種)

※画像はイメージ。

※配布特典には各店舗ごとに用意数に限りがあり、先着順にて予告なく終了となる。

※配布開始日は流通状況や店舗の事情等により前後する場合がある。

※店舗ごとに配布方法や購入ルールなどが異なる場合がある。

■『ご主人様とゆく異世界サバイバル！ THE COMIC』①～⑩

漫画：SASAYUKi

原作：リュート

キャラクター原案：ヤッペン

版型：B6

価格：

①～④：本体630円＋税

⑤～⑧：本体680円＋税

⑨～⑩：本体720円＋税

■『脱法テイマーの成り上がり冒険譚 ～Ｓランク美少女冒険者が俺の獣魔になっテイマす～ THE COMIC』①～⑧

漫画：真鍋譲治

原作：すかいふぁーむ

キャラクター原案：大熊猫介

版型：B6

価格：

①～②：本体630円＋税

③～⑥：本体680円＋税

⑦～⑧：本体720円＋税