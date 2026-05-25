千葉ロッテマリーンズは7月10日オリックス・バファローズ戦(ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始)に大人気女性グループの櫻坂46山﨑天さんが来場することを発表した。

当日は2021年から続く夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」のスペシャルゲストとして来場。

山﨑天さんが同イベントで始球式を務めるのは、昨年の埼玉西武ライオンズ戦に続き2年連続となる。

櫻坂46山﨑天さんは「この度、始球式を務めさせていただくことになりました櫻坂46の山﨑天です！再びこのような素敵な機会をいただけて、本当に嬉しいです！今回で始球式は2回目なのですが、前回はかなり悔しい結果だったので...今回はリベンジの気持ちで挑みます！少しでも成長した姿をお見せできるように頑張りたいです！

そして何より、球場に来てくださる皆さまと一緒に、会場をもっともっと盛り上げられたら嬉しいです！当日は緊張もあると思いますが、笑顔で楽しみながら精一杯投げさせていただきます！どうぞよろしくお願いいたします！」と意気込みを語っている。

なお、始球式は試合開始前17時55分頃から行われる予定となっている。

＜櫻坂46 山﨑天さんプロフィール＞

2005年9月28日生まれ、大阪府出身。

櫻坂46のメンバー。「五月雨よ」や「何歳の頃に戻りたいのか？」のシングル曲のセンターを務める。

先日、女性グループとしては初となる MUFG スタジアム(国立競技場)にて単独公演を開催し、14万人を動員した「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」にて副キャプテンの就任を発表した。

数々のCMにも出演、短編映画「ソニックビート」にも出演している。雑誌「ViVi」（講談社）の専属モデルも務めている。

趣味はカメラ撮影、映像撮影、絵を描くこと、音楽鑑賞。

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