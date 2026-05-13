「補助金」で検索しちゃダメ？「自治体の支援金」を賢く見つける“意外な検索ワード”とは？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、お金と暮らしに関するお役立ちコラム。今回は、意外と見落としがちな「自治体の補助金・支援金」を賢く見つけるためのリサーチ術について、ポイントを押さえて見ていきましょう。

新年度が始まり、気づけば街の景色もすっかり初夏色。巷では物価高の話題などが飛び交うなかで、ふと「これからの家計、どうしようかな」と、将来のお金について考えてしまう人も多いのではないでしょうか。しかも、さらなる値上げの動きも懸念されるため「少しでも家計を助けたい」とお住まいの自治体のホームページをチェックする方もいるかもしれません。

国や自治体には、私たちの生活をサポートしてくれるさまざまな補助金や助成金の制度が用意されています。しかし、いざ探してみようと思っても「自分の家にぴったりの制度が見つからない」と途中で諦めてしまった経験はありませんか？

実は、本来受け取れるはずの支援があるにもかかわらず、その存在を知らないまま過ごしてしまっているケースは、意外にも少なくありません。しかし、ちょっとした「検索のコツ」を知っているだけで、 これまで見落としていた支援金に出会えるかもしれません。

◆検索ワードは「補助金」だけじゃない

自治体のサイトで情報を探すとき、まず「補助金」という言葉を打ち込む方が多いでしょう。実はここが最初にして最大の落とし穴です。自治体の制度には、あえて「補助金」という名前を使わずに、別の呼び方で紹介されているものがたくさんあります。

例えば、以下のようなキーワードを組み合わせてみてください。

・「給付金」「一時金」：出産や入学など、まとまったお金が出るときによく使われます。

・「支援金」「振興金」：地域で生活を支えるといった、より広い目的で使われます。

・「利子補給」「負担軽減」：現金を直接受け取るのではなく、ローン金利の一部を自治体が肩代わりしてくれる制度です。

実質的にお得になる効果がありますが、「補助金」ではなかなかヒットしません。

特にお子さんの入学や住宅のリフォームなど、人生の節目に関わる支援策は、自治体独自のユニークな名称がついていることも珍しくありません。言葉を少し言い換えるだけで、新しい情報が見つかる確率が増えます。

◆「サイト内検索」よりも「サイトマップ」が近道

役所のホームページは情報の宝庫ですが、トップページの検索窓から探すのは、意外と大変です。そこでおすすめしたいのが、ホームページの最下部にあることが多い「サイトマップ」や「分野別メニュー」をチェックすることです。「くらし・手続き」や「子育て」といったカテゴリーをたどっていくと、キーワード検索ではうまくヒットしなかった「隠れた支援制度」が見つかることがあります。

また、意外な“情報の穴場”なのが「PDF化された広報紙のバックナンバー」です。広報紙にはその時々に募集している補助金の情報が、私たち市民にも分かりやすい言葉でまとめられています。過去3ヵ月分くらいの広報紙をパラパラと眺めてみるのもおすすめです。

◆「補正予算」というキーワードに注目を！

さらにもう一歩踏み込んだコツとして、「補正予算」という言葉を覚えておくと便利です。年度の途中で新しく決まった支援策（例えば、急な物価高騰に対応するための給付金など）は、当初の予算ではなく「補正予算」として発表されることが多いのです。

「自分の街の名前＋補正予算＋給付」といった形で検索してみると、まだあまり知られていない最新のサポート情報を見つけられるかもしれません。

◆年に一度の“アンテナ張り”が家計を守る

こうしたリサーチは、慣れるまで少し手間に感じるかもしれません。でも、年に一度、あるいは数ヵ月に一度、「わが家に関係のありそうな制度はないかな？」とアンテナを張ってみるだけで、家計の安心感は大きく変わります。「うちは対象外だろうな」と決めつけずに、まずは宝探しのような気持ちで、自治体のページを覗いてみてください。

もし分からないことがあれば、窓口の担当者の方に「こういう目的の支援はありませんか？」と直接聞いてみるのが、実は一番確実かつ誠意ある担当者の方と繋がることができる近道だったりもします。これらのことを知っているだけでも、毎日の暮らしが少しだけ豊かになり、心にゆとりが生まれるはずです。ぜひ、この機会に「わが街の支援策」について、リサーチの一歩を踏み出してみてください。