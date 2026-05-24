楽天、ロッテに7点リード
楽天が1回裏に打者一巡の猛攻で8点を奪い、ロッテの先制を覆した。ロッテは1回表に1点を先制したが、楽天は一気に試合の主導権を握った。3回を終えて楽天が8-1と大量リードしている。
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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|45
|28
|17
|0
|.622
|-
|2
|阪神
|45
|27
|17
|1
|.614
|0
|3
|巨人
|45
|24
|21
|0
|.533
|4
|4
|DeNA
|45
|20
|23
|2
|.465
|7
|5
|広島
|43
|17
|24
|2
|.415
|9
|6
|中日
|45
|15
|29
|1
|.341
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|45
|26
|19
|0
|.578
|-
|2
|西武
|47
|26
|20
|1
|.565
|0
|3
|ソフトバンク
|44
|22
|22
|0
|.500
|3
|4
|日本ハム
|48
|23
|25
|0
|.479
|4
|5
|ロッテ
|45
|21
|24
|0
|.467
|5
|6
|楽天
|45
|18
|26
|1
|.409
|7