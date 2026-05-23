プレミアリーグは23日、2025－26シーズンのEA SPORTS年間最優秀選手賞にマンチェスター・ユナイテッドに所属するポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスを選出したことを発表した。

今シーズンのプレミアリーグは、明日に最終節を控えているものの、アーセナルが22年ぶり14度目のリーグ制覇を達成。一方、来季の欧州大会出場権を巡る争いは複数のクラブが最終盤まで火花を散らす大混戦となっている。

そしてプレミアリーグは23日に、今シーズンの年間最優秀選手を発表し、マンチェスター・Uに所属のブルーノ・フェルナンデスが受賞。同選手は、ここまでリーグ戦37試合出場で8ゴール20アシストを記録。UEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場圏内となる3位フィニッシュへと導く原動力となった。なお、アシスト数「20」はティエリ・アンリ氏、ケヴィン・デ・ブライネの持つ、プレミアリーグのシーズンアシスト最多記録に並んでいる。

すでにイングランドサッカー記者協会（FWA）の年間最優秀選手賞も受賞しているブルーノ・フェルナンデスは、「アシストと勝利、そしてシーズンを最高の形で締めくくることができて、とても嬉しい」とコメント。さらに、「20アシストに到達した。あと1試合残っている。プレミアリーグの最多記録に並んだし、とても満足している」と喜びをかみしめている。

最優秀選手賞にノミネートされていた8選手は以下の通り。

ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・U）

ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）

モーガン・ギブス・ホワイト（ノッティンガム・フォレスト）

アーリング・ハーランド（マンチェスター・C）

ダビド・ラヤ（アーセナル）

デクラン・ライス（アーセナル）

アントワーヌ・セメニョ（ボーンマス→マンチェスター・C）

イゴール・チアゴ（ブレントフォード）