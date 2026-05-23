AFC女子チャンピオンズリーグ（AWCL）ノックアウトステージ決勝が22日に行われ、日テレ・東京ヴェルディベレーザ（日本）はネゴヒャン女子蹴球団（朝鮮民主主義人民共和国）と対戦した。

2024－25シーズンから開始され、今回が2度目の開催となるAWCL。東京NBは、ノックアウトフェーズ準々決勝でスタリオン・ラグナ（フィリピン）に5－0で快勝し、準決勝ではメルボルン・シティ（オーストラリア）に3－1で勝利して決勝に駒を進めた。

なお、決勝の対戦相手であるネゴヒャン女子蹴球団はグループステージでは同組で、第1節に対戦した時には東京NBが4－0で快勝しており、東京NB はグループCを2勝1分けで首位通過していた一方、ネゴヒャン女子蹴球団は2勝1敗で2位通過となっていた。

試合は東京NBのペースで進んでいた中で、44分にカウンターからキム・キョンヨンに先制点を決められ、ネゴヒャン女子蹴球団にリードを許す展開で前半を折り返した。

追いつきたい東京NBだったが、後半もネットを揺らすことはできず、このまま試合は終了。敗れた東京NBは初のAWCL優勝とはならなかった。

【スコア】

日テレ・東京ヴェルディベレーザ 0－1 ネゴヒャン女子蹴球団

【得点者】

0－1 44分 キム・キョンヨン（ネゴヒャン女子蹴球団）