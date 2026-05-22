【鎌倉 観光スポットレポ】AIは湘南を理解しているのか？｜雰囲気のよ…

最近はAIの発達により、何でもAIに聞いてから決めるという方も増えてきたようです。

明日の天気やおすすめのラーメン屋、挙げ句の果てには進路や恋愛の相談…… となれば、湘南地域へ遊びに行く時も、もちろんAIに聞いていると思われます。

「湘南地域のおすすめ観光スポットを教えてください」

そう聞かれたAIは、きっと湘南地域のおすすめ観光スポットを教えてくれるはずです。しかしその情報は、果たして正確なのでしょうか。

という疑問を検証するため、「AIは本当に湘南を理解しているのか？」というテーマで、AIが教えてくれたおすすめ穴場スポットを訪れてみました。今回はその様子をお伝えしたいと思います。

「北鎌倉で雰囲気のよい路地裏スポットを教えてください」

AIにそうお願いしたところ、さっそくAIは教えてくれました。

東慶寺脇から浄智寺方面へ抜ける「無名の生活路地」「台（だい）」エリアの坂道住宅街葛原岡方面へ向かう山道の分岐小袋谷（こぶくろや）寄りの裏道円覚寺の裏山側へ伸びる階段路地

なるほど。地元民としては「あの辺りかな？」と想像できるような、できないような…… それではさっそく現地に行って「その通りだった！」か否かをチェックしたいと思います。

評価の基準

○△×実在性ちゃんとあったちょっとこじつけかも実在しなかった面白さ心惹かれる風情があるちょっと微妙かも面白くも何ともないおすすめ度一度は行ってみてもいいかも通りすがりでよし徒労に終わるかも

※おすすめ度については、公共交通機関で鎌倉を訪れ、徒歩で回る観光客の方を対象にしています。

東慶寺脇から浄智寺方面へ抜ける「無名の生活路地」を検証

東慶寺 の脇には、観光客がほぼ通らない細い生活道があります。特徴は：古いコンクリ擁壁苔むした階段小さな畑昭和のまま止まった郵便受けこの辺りは“見せる鎌倉”ではなく“住んでいる鎌倉”。しかも谷戸の地形が深いので、音が吸われます。朝の小雨の日が特に良いです。

とAIが言うので、どこかと思って調べてきました。まず、東慶寺の脇にある生活道と言えば右側のみで、AIが説明するような細い生活路地とは少し印象が異なります。

厳密に言うとこの生活道は東慶寺のすぐ右手ではなく、東慶寺→山ノ内公会堂の右手です。しかも、この道はすぐ行き止まりとなっており、浄智寺方面へは通じていません。

古いコンクリ擁壁 → 小さなものがあるにはある苔むした階段 → 個人宅？の勝手口と思われる小さな階段に苔は生えていた小さな畑 → 周辺では確認できず昭和のまま止まった郵便受け → 特になし

この「昭和のまま止まった郵便受け」というのは、もしかしたら浄智寺前の丸ポストを指しているのでしょうか。

しかし、浄智寺前の道は源氏山方面へ向かう観光・散策ルートで、どう見ても生活道とは言えません。そもそも東慶寺の脇道と解釈するのは無理があります。

この東慶寺脇から浄智寺方面へ抜ける「無名の生活路地」について、生活路地自体は存在するものの、AIが説明した特徴と完全に一致する場所は確認できませんでした。

「台（だい）」エリアの坂道住宅街を検証

北鎌倉駅西側の高台エリア。観光客はほぼ来ませんが、実はかなり“北鎌倉の核心”があります。細い坂道の途中に：古い木造アパート石積み手作り感ある植栽猫が自然に存在しています。ここは「映え」ではなく、“生活と時間”の空気が強い。特に夕方、洗濯物が揺れている時間帯が美しいです。

次にAIが紹介する「北鎌倉駅西側の高台エリア」。一口に言っても範囲が広すぎるので、今回は光照寺脇の細い路地をピックアップしました。

今度はどうでしょうか。石積みや手作り感のある植栽が、いい感じになっています。光照寺は台ではなく山ノ内にありますが、しばらく進んでいくと台エリアに入るので、問題ありません。

細いので自動車は入って来られませんから、ゆったりと路地裏散策を楽しめるでしょう。

こちらの三孫稲荷大明神（さんまごいなりだいみょうじん）は、昔から地元の人々を見守ってきました。小さいけれど、境内はちゃんと整備されています。

小袋谷川にはいくつもの橋が架かっていて、せせらぎを楽しめるのも北鎌倉の路地裏を散策する魅力です。あまり「映え」こそしないものの、地元の生活感をしみじみと味わえる散策スポットと言えるでしょう。

この辺りは他にもたくさんルートがあるので、迷路のようにぐるぐると歩き回って（迷い込んで？）みるのも楽しいかと思います。

葛原岡方面へ向かう山道の分岐を検証

葛原岡神社 方面へ歩く途中、ハイキングコースに入る直前の分岐に、妙に静かな横道があります。ここは：竹林崩れかけた石段古い井戸跡っぽい空間湿った土があり、“ジブリ前夜”みたいな空気があります。地元の人でも、通勤動線じゃない限りあまり入らない場所。

AIの言う「ハイキングコースに入る直前の分岐」とは、ここを指しているみたいです。左を上っていくと葛原岡神社や源氏山公園へ行けます。

しかし、いざ分岐を右に進んでも、すぐに行き止まりとなっていました。確かにいい感じで興味はそそられるものの、私有地に無断で立ち入ってはいけません。

“ジブリ前夜”という表現がどんな空気を指しているかはわかりませんが、それを構成するとされる要素についても、周辺をチェックしてみましょう。

竹林 → 近くに一応ある崩れかけた石段 → どこ？古い井戸跡っぽい空間 → どこ？湿った土 → 谷戸だから土はたいてい湿っている

竹林から吹き抜ける爽やかな風が、ハイキングコースを下りて来た人々に清涼感を与えてくれます。

ジブリのような繁った木のトンネルが、ちょっといい雰囲気でした。が、あえて散策するほどの奥行きはありません。通りすがりにちょっと目に入ったら「刺さる人には刺さる」と言った程度でしょうか。

小袋谷（こぶくろや）寄りの裏道を検証

北鎌倉駅から大船側へ少し歩いたエリア。有名スポット皆無ですが、実は「昔の鎌倉の日常感」が濃いです。おすすめは、大通りではなく線路沿いの細道。踏切音、古いブロック塀、低い空。観光地化されていない“普通の静けさ”があります。

これは、北鎌倉駅の上りホーム裏にのびている細い路地を指しているのだと思います。

歩いてみると、大人がすれ違うのがやっとの幅しかありません。狭い道が大好きな方なら、きっと刺さることでしょう。

AIが言う「踏切音、古いブロック塀、低い空」をあわせ持った光景が、ここにあります。

そして、目線を線路ギリギリまで下げられるため、走っている電車の駆動部を安全に見学できるのも、ここの魅力と言えるでしょう。

途中で分岐点もあるので、すぐに大通りに出ることも可能です。

北鎌倉駅から大船方面に歩いた場合の終点が、この北鎌倉第一踏切。歩行者しか利用できません。

北鎌倉第一踏切を反対から見たところ。地元民であっても知らない・存在は知っていても歩いてみたことがないという方が多く、知る人ぞ知る穴場スポットと言えるでしょう。

円覚寺の裏山側へ伸びる階段路地を検証

円覚寺 の観光導線から外れて裏手へ行くと、住宅と山が接続している不思議なエリアがあります。鎌倉特有の：「山が家の裏に迫っている感じ」急傾斜の細階段湿気木漏れ日が非常に濃い。たまにリスがいます。

AIが言っているのは、雲頂庵（うんちょうあん）や白雲庵（はくうんあん）に面する路地を指しているのでしょう。円覚寺とは謳っていますが、ちょっと回り込んで西側から接近するルートです。

こちらが雲頂庵。観光用に開放されてはおらず、白雲庵ともども境内の拝観はできません。

地図を見ると富陽庵（ふようあん）を過ぎて円覚寺境内まで入っていけそうですが、途中で通行止め（関係者のみ通行可）となっているので注意しましょう。

とは言え行けるところまで、ちょっと進むだけでも、なかなか感じのよい路地が続いています。例えばこんなところを、着物で歩いてみたいですね。

振り返ると、これまた気持ちのよい景色が広がっていました。緑豊かな山に抱かれた北鎌倉の街並みが見えます。

この景色もかなりエモーショナルですね。しかしこの近くに、AIのおすすめ条件に、より合致している路地がありました。

ここを左に曲がっていきましょう（雲頂庵へ行くなら右に進みます）。すると……

こんな坂道が出現します。日差しの強さと対照的に、暗くてちょっと怖いかもしれませんね。

途中から階段になり、さらに進んでいくと人家が姿を現します。

まだまだ道は続いていますが、この先は本格的な山道なので、今回は引きあげることにしましょう。

「山が家の裏に迫っている感じ」 → 確かにそのとおり急傾斜の細階段 → 確かにそのとおり湿気 → そんなに感じない（天気がよかったから？）木漏れ日が非常に濃い → 確かにそのとおりたまにリスがいます → 今回はいなかった

これはかなり的を射た紹介だったのかもしれません。

【おまけ】北鎌倉の“良い路地”の見分け方

ついでにAIは、こんなことも教えてくれました。

北鎌倉の“良い路地”の見分け方個人的には、次の条件が揃うと当たりです。行き止まりっぽい坂が急苔が多い車が通れない竹がある音が急に消える北鎌倉は、「目的地」より“道に迷ってる瞬間”が一番良い街です。

だそうで、言われてみれば何となく「そうだよね」と感じます。一方で「何となくそれっぽく言っているだけじゃないの？」という疑念も禁じ得ません。

しかし、コスパ＆効率を追求する観光スタイルに疲れてしまった方は、北鎌倉の街にふらりと迷い込んでみるのも一興でしょう。

AIが紹介してくれた「北鎌倉の路地裏」穴場スポットまとめ

スポット名実在性面白さおすすめ度東慶寺脇から浄智寺方面へ抜ける「無名の生活路地」×--「台（だい）」エリアの坂道住宅街○○△葛原岡方面へ向かう山道の分岐△××小袋谷（こぶくろや）寄りの裏道○○○円覚寺の裏山側へ伸びる階段路地○○○

今回はAIが紹介してくれた「北鎌倉の路地裏」穴場スポットを紹介しました。その成績は3勝2敗、精度としては「鵜呑みにはできないけれど、何となく目星をつける参考にはなるかもしれない」と言ったところでしょうか。

遠方から鎌倉を訪れる方にとっては、なかなか冒険もできないと思います。しかし、ありきたりな鎌倉観光に飽きてしまった方は、一度「AIがおすすめしてくれた場所を探してみる」というチャレンジを試みるのも面白いかもしれませんね。

※検証したスポットは編集部がAIを使用して書き出した情報を参考にしています。使用されるAIやバージョン、タイミングによって異なるスポットが書き出される場合があります。あらかじめご了承ください。

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