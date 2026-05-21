広島がDeNAに逆転勝利
先発投手：広島は玉村昇悟が6回1失点の好投（6安打4奪三振）、DeNAの東克樹は8回2失点で敗戦投手 得点経過： 4回表：DeNAが1点を先制 6回裏：広島が2点を奪い逆転 7回裏：広島が1点を追加しリードを広げる 注目選手：広島の小園海斗が3安打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|44
|27
|17
|0
|.614
|-
|2
|阪神
|43
|25
|17
|1
|.595
|1
|3
|巨人
|43
|24
|19
|0
|.558
|2
|4
|DeNA
|44
|20
|22
|2
|.476
|6
|5
|広島
|41
|16
|23
|2
|.410
|8
|6
|中日
|43
|14
|28
|1
|.333
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|43
|25
|18
|0
|.581
|-
|2
|西武
|45
|25
|19
|1
|.568
|0
|3
|日本ハム
|46
|23
|23
|0
|.500
|3
|4
|ソフトバンク
|42
|20
|22
|0
|.476
|4
|5
|ロッテ
|43
|19
|24
|0
|.442
|6
|6
|楽天
|43
|18
|24
|1
|.429
|6