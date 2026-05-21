DeNA広島、序盤は投手戦
3回を終えて、DeNAと広島は互いに譲らず0対0の同点。両チームとも得点を奪えず、投手戦の様相を呈している。緊迫した展開のまま、試合は中盤へと進む。
【スタメン】
広島: 1(右)辰見 2(二)菊池 3(遊)小園 4(三)坂倉 5(一)モンテロ 6(中)大盛 7(左)佐々木 8(捕)石原 9(投)玉村
ＤｅＮＡ: 1(中)蝦名 2(右)度会 3(三)筒香 4(一)佐野 5(左)勝又 6(遊)宮下 7(二)成瀬 8(捕)松尾 9(投)東
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「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|43
|26
|17
|0
|.605
|-
|2
|阪神
|43
|25
|17
|1
|.595
|0
|3
|巨人
|42
|24
|18
|0
|.571
|1
|4
|DeNA
|43
|20
|21
|2
|.488
|5
|5
|広島
|40
|15
|23
|2
|.395
|8
|6
|中日
|43
|14
|28
|1
|.333
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|43
|25
|18
|0
|.581
|-
|2
|西武
|45
|25
|19
|1
|.568
|0
|3
|日本ハム
|46
|23
|23
|0
|.500
|3
|4
|ソフトバンク
|42
|20
|22
|0
|.476
|4
|5
|ロッテ
|43
|19
|24
|0
|.442
|6
|6
|楽天
|43
|18
|24
|1
|.429
|6