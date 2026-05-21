DeNA広島、序盤は投手戦

3回を終えて、DeNAと広島は互いに譲らず0対0の同点。両チームとも得点を奪えず、投手戦の様相を呈している。緊迫した展開のまま、試合は中盤へと進む。

【スタメン】

広島: 1(右)辰見 2(二)菊池 3(遊)小園 4(三)坂倉 5(一)モンテロ 6(中)大盛 7(左)佐々木 8(捕)石原 9(投)玉村

ＤｅＮＡ: 1(中)蝦名 2(右)度会 3(三)筒香 4(一)佐野 5(左)勝又 6(遊)宮下 7(二)成瀬 8(捕)松尾 9(投)東

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 43 26 17 0 .605 -
2 阪神 43 25 17 1 .595 0
3 巨人 42 24 18 0 .571 1
4 DeNA 43 20 21 2 .488 5
5 広島 40 15 23 2 .395 8
6 中日 43 14 28 1 .333 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 43 25 18 0 .581 -
2 西武 45 25 19 1 .568 0
3 日本ハム 46 23 23 0 .500 3
4 ソフトバンク 42 20 22 0 .476 4
5 ロッテ 43 19 24 0 .442 6
6 楽天 43 18 24 1 .429 6