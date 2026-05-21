広島、ＤｅＮＡを逆転でリード

４回にＤｅＮＡの成瀬が先制打を放つも、６回裏に広島が小園の適時打などで２点を奪い逆転。６回終了時点で広島が２対１と１点リードで終盤へ向かう。

【スタメン】

広島: 1(右)辰見　鴻之介 2(二)菊池　涼介 3(遊)小園　海斗 4(三)坂倉　将吾 5(一)Ｅ・モンテロ 6(中)大盛　穂 7(左)佐々木　泰 8(捕)石原　貴規 9(投)玉村　昇悟

ＤｅＮＡ: 1(中)蝦名　達夫 2(右)度会　隆輝 3(三)筒香　嘉智 4(一)佐野　恵太 5(左)勝又　温史 6(遊)宮下　朝陽 7(二)成瀬　脩人 8(捕)松尾　汐恩 9(投)東　克樹

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 43 26 17 0 .605 -
2 阪神 43 25 17 1 .595 0
3 巨人 42 24 18 0 .571 1
4 DeNA 43 20 21 2 .488 5
5 広島 40 15 23 2 .395 8
6 中日 43 14 28 1 .333 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 43 25 18 0 .581 -
2 西武 45 25 19 1 .568 0
3 日本ハム 46 23 23 0 .500 3
4 ソフトバンク 42 20 22 0 .476 4
5 ロッテ 43 19 24 0 .442 6
6 楽天 43 18 24 1 .429 6