ヤクルトが2点リード、序盤を終えて

1回裏にヤクルトが2点を先制、2回裏にも1点を追加しリードを広げた。3回表に巨人が1点を返したが、ヤクルトが3-1と2点リードで序盤を終えた。

【スタメン】

ヤクルト: 1(遊)長岡 2(左)サンタナ 3(捕)鈴木叶 4(一)オスナ 5(中)岩田 6(三)武岡 7(二)石井 8(投)山野 9(右)丸山和

巨人: 1(右)平山 2(二)吉川 3(遊)泉口 4(一)ダルベック 5(捕)岸田 6(左)若林 7(中)佐々木 8(三)浦田 9(投)田中将

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