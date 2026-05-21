ヤクルトが2点リード、序盤を終えて

1回裏にヤクルトが2点を先制、2回裏にも1点を追加しリードを広げた。3回表に巨人が1点を返したが、ヤクルトが3-1と2点リードで序盤を終えた。

【スタメン】

ヤクルト: 1(遊)長岡 2(左)サンタナ 3(捕)鈴木叶 4(一)オスナ 5(中)岩田 6(三)武岡 7(二)石井 8(投)山野 9(右)丸山和

巨人: 1(右)平山 2(二)吉川 3(遊)泉口 4(一)ダルベック 5(捕)岸田 6(左)若林 7(中)佐々木 8(三)浦田 9(投)田中将

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 43 26 17 0 .605 -
2 阪神 43 25 17 1 .595 0
3 巨人 42 24 18 0 .571 1
4 DeNA 43 20 21 2 .488 5
5 広島 40 15 23 2 .395 8
6 中日 43 14 28 1 .333 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 43 25 18 0 .581 -
2 西武 45 25 19 1 .568 0
3 日本ハム 46 23 23 0 .500 3
4 ソフトバンク 42 20 22 0 .476 4
5 ロッテ 43 19 24 0 .442 6
6 楽天 43 18 24 1 .429 6