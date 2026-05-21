ヤクルト、巨人に2点リードで後半戦へ
ヤクルトは1回裏に長岡、鈴木のタイムリーで2点を先制。2回裏にも岩田の適時打で追加点を挙げ3-0。巨人は3回表に1点を返したが、その後ヤクルト投手陣が踏ん張り、6回終了時点で3-1とリードを保っている。
【スタメン】
ヤクルト: 1(遊)長岡 秀樹 2(左)Ｄ・サンタナ 3(捕)鈴木 叶 4(一)Ｊ・オスナ 5(中)岩田 幸宏 6(三)武岡 龍世 7(二)石井 巧 8(投)山野 太一 9(右)丸山 和郁
巨人: 1(右)平山 功太 2(二)吉川 尚輝 3(遊)泉口 友汰 4(一)Ｂ・ダルベック 5(捕)岸田 行倫 6(左)若林 楽人 7(中)佐々木 俊輔 8(三)浦田 俊輔 9(投)田中 将大
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|43
|26
|17
|0
|.605
|-
|2
|阪神
|43
|25
|17
|1
|.595
|0
|3
|巨人
|42
|24
|18
|0
|.571
|1
|4
|DeNA
|43
|20
|21
|2
|.488
|5
|5
|広島
|40
|15
|23
|2
|.395
|8
|6
|中日
|43
|14
|28
|1
|.333
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|43
|25
|18
|0
|.581
|-
|2
|西武
|45
|25
|19
|1
|.568
|0
|3
|日本ハム
|46
|23
|23
|0
|.500
|3
|4
|ソフトバンク
|42
|20
|22
|0
|.476
|4
|5
|ロッテ
|43
|19
|24
|0
|.442
|6
|6
|楽天
|43
|18
|24
|1
|.429
|6