ヤクルト、巨人に2点リードで後半戦へ

ヤクルトは1回裏に長岡、鈴木のタイムリーで2点を先制。2回裏にも岩田の適時打で追加点を挙げ3-0。巨人は3回表に1点を返したが、その後ヤクルト投手陣が踏ん張り、6回終了時点で3-1とリードを保っている。

【スタメン】

ヤクルト: 1(遊)長岡　秀樹 2(左)Ｄ・サンタナ 3(捕)鈴木　叶 4(一)Ｊ・オスナ 5(中)岩田　幸宏 6(三)武岡　龍世 7(二)石井　巧 8(投)山野　太一 9(右)丸山　和郁

巨人: 1(右)平山　功太 2(二)吉川　尚輝 3(遊)泉口　友汰 4(一)Ｂ・ダルベック 5(捕)岸田　行倫 6(左)若林　楽人 7(中)佐々木　俊輔 8(三)浦田　俊輔 9(投)田中　将大

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 43 26 17 0 .605 -
2 阪神 43 25 17 1 .595 0
3 巨人 42 24 18 0 .571 1
4 DeNA 43 20 21 2 .488 5
5 広島 40 15 23 2 .395 8
6 中日 43 14 28 1 .333 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 43 25 18 0 .581 -
2 西武 45 25 19 1 .568 0
3 日本ハム 46 23 23 0 .500 3
4 ソフトバンク 42 20 22 0 .476 4
5 ロッテ 43 19 24 0 .442 6
6 楽天 43 18 24 1 .429 6