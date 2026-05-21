マイナビは5月19日、「2026年4月度アルバイト・パート平均時給レポート」を発表した。調査は2026年4月1日～4月30日、該当月に同社が運営する「マイナビバイト」に掲載された求人情報から、給与区分が時給以外、給与金額が3,001円以上、雇用形態がアルバイト・パート以外のデータを除き集計した。

4月の平均時給、6カ月ぶりに前月比増加

2026年4月の全国平均時給は1,301円(前月比5円増、前年同月比5円増)となり、6カ月ぶりに増加した。一方、昨年と比較すると上昇幅は緩やかになっており、春闘による賃上げがアルバイト・パート時給に波及する動きは、現時点で限定的とみられる。

職種(大分類)別では、「レジャー・アミューズメント」が1,280円(前月比23円増、前年同月比72円増)で過去最高額を更新した。さらに「販売・接客・サービス」が1,238円(前月比16円増、前年同月比68円増)で過去最高額となった。インバウンド需要の影響や夏の繁忙期を見据えた人員確保が進み、時給引き上げにつながったとみられる。そのほか、前月比・前年同月比ともに全16職種のうち12職種が増加、4職種が減少となった。

<2026年4月度> 全国の平均時給推移

エリア別平均時給

エリア別平均時給では、「北海道・東北(1,200円)」「関東(1,366円)」「東海(1,264円)」「中国・四国(1,218円)」「九州・沖縄(1,197円)」で前年同月比が増加した。特に「中国・四国」は、前年同月から31円増加となり、エリア別で最も増加額が大きかった。

エリア全体として、直近では緩やかな上昇がみられるものの、前年の9～10月に最高額を更新して以降は、それを下回る水準で推移している。高水準を維持しつつも、時給上昇の動きにはやや落ち着きが見られる。

<2026年4月度> エリア別の平均時給

<2026年4月度> エリア別の平均時給 推移

三大都市圏の平均時給は1,334円、前月から横ばい

三大都市圏(日本の三大都市(東京・名古屋・大阪)が位置する首都圏・東海・関西の総称)の平均時給は1,334円で、前月から横ばい、前年同月から2円増となった。

職種(大分類)別に見ると、「飲食・フード」は1,245円となり、過去最高額を更新した前月と同水準で推移した。引き続き観光需要の底堅さや人手不足を背景に、高水準で推移していると考えられる。

そのほか、前月比は全16職種のうち10職種が増加、5職種が減少、1職種が横ばい。前年同月比は11職種が増加、5職種が減少となった。

<2026年4月度> 三大都市圏の平均時給推移

観光価値の発信へ独自の取り組みを進める秋田に着目

県内の観光名所や名産の魅力の周知に向け、旅行・宿泊料金を補助する旅行支援キャンペーンが実施されている秋田県の平均時給は1,141円となった。職種(大分類)別では、「飲食・フード(1,079円)」「販売・接客・サービス(1,107円)」で過去最高額となっている。今後の観光関連キャンペーンの促進や需要の高まりによって、関連する飲食・サービス・清掃等の職種ではさらに時給が引き上げられる可能性も考えられる。