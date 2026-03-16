マイナビは3月13日、「2026年2月度アルバイト・パート平均時給レポート」を発表した。調査は2026年2月1日～2月28日、同社が運営する「マイナビバイト」に掲載された求人広告データを集計した。

2026年2月の平均時給は1,298円、4カ月連続で減少

2026年2月の平均時給は1,298円となり、前月から12円減少した。2025年10月に過去最高額を更新して以降、4カ月連続で減少が続いている。

職種(大分類)別では、政府・与党で進むとされる「食料品の消費税ゼロ案」をめぐり、影響が注目される「飲食・フード」が1,208円(前月比:1円増、前年同月比:50円増)で、7カ月連続で増加し、過去最高額を更新した。ほか、「販売・接客・サービス(1,221円)」や、「レジャー・アミューズメント(1,258円)」でも高水準が続いた。

特に「レジャー・アミューズメント」では、求人件数が前月比で1.69倍、前年同月比で1.54倍と大きく増加しており、時給と求人数の双方にその動きが表れていると考えられる。この職種は夜勤業務が発生するなど、年齢要件を含む募集規則が設けられるケースも多いことから、受験シーズン終了を前に、春先に向けて大学生アルバイトを早期に確保しようとする企業側の意図もうかがえる。

そのほか、前月比は全16職種のうち9職種が増加、7職種が減少。前年同月比は12職種が増加、4職種が減少となった。

<2026年2月度> 全国の平均時給推移

「北海道・東北」の求人件数は前年から1.04倍

エリア別平均時給では、「中国・四国」が1,212円となり、前年同月(1,132円)から80円増加し、全エリアの中で最も増加額が大きかった。次いで「九州・沖縄」が1,188円(前年同月比:59円増)、「北海道・東北」が1,186円(前年同月比:56円増)となった。

求人件数では、前年同月比で「北海道・東北」が1.04倍となった。特に北海道での増加が牽引しており、雪まつりやウィンタースポーツなどの冬季観光需要の高まりを背景に、飲食業や販売業を中心に採用活動が活発化したことが、求人件数に加え、平均時給の押し上げにつながっていると考えられる。

<2026年2月度> エリア別の平均時給

<2026年2月度> 求人件数の増加率が高いエリアTOP5

三大都市圏の平均時給は1,333円

三大都市圏(東京・名古屋・大阪が位置する首都圏・東海・関西の総称)の平均時給は1,333円(前月比9円減)で、4カ月連続の減少となった。しかし、全国平均(1,298円)と比べると、35円高い結果となる。

職種(大分類)別では、「飲食・フード」が1,242円となり、7カ月連続で増加し、過去最高額を更新した。一方で「配送・引越・ドライバー」は前月から90円減少し、1,266円となり、全職種の中で最も減少がみられた。

2024年問題への対応が一巡し、採用・運行体制の見直しが進んだことに加え、外国人材の活用や近距離・中距離配送へのシフト、また正社員雇用への移行等が、アルバイト求人の平均時給減少に影響した可能性が考えられる。

そのほか、前月比は全16職種のうち10職種が増加、6職種が減少。前年同月比は12職種が増加、4職種が減少となった。

<2026年2月度> 三大都市圏の平均時給推移

京都の平均時給は、1,279円で前年同月から36円増

3月に宿泊税の大幅引き上げがあった「京都府」に注目した。

「京都府」の平均時給は1,279円となり、前月比では15円減少したものの、前年同月比では36円増加となった。職種別では「レジャー・アミューズメント(1,240円)」「飲食・フード(1,197円)」「警備・清掃・ビル管理(1,224円)」「配送・引越・ドライバー(1,225円)」が前月比・前年同月比いずれも増加する結果となった。