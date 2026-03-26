赤ちゃん本舗は3月25日、抱っこひもを型崩れさせずに収納できるオリジナル商品「キレイをキープ! 抱っこひもハンガー」を全国のアカチャンホンポとオンラインショップで順次販売していると発表した。

本商品は、同社の担当バイヤーが玄関に無造作に置かれたランドセルを見たことをきっかけに開発されたという。社内の調査機関「赤ちゃんのいる暮らし研究所」によるインタビューでも、抱っこひもの収納や衛生面に悩む声が多く寄せられており、そのリアルな課題を解決するアイテムとして誕生したとのことだ。

商品開発背景

抱っこひもの型崩れと滑り落ちを防止する専用設計

商品POINT1

本商品は抱っこひものために考え抜かれた設計となっており、肩ひもをかける部分には滑り止め加工が施されている。さらに両端にはストッパーが付いているため、重みで肩ひもがずるずると落ちてくるストレスがないという。キレイに掛けられることで、大切な抱っこひもの型崩れ防止にも役立つとのことだ。

360度回転するフックでどこでも「ちょい掛け」が可能

商品POINT2

フック部分は360度回転し、掛けたい場所に合わせて角度を自由に調節できる。フックの先端にも滑り止めが付いており、かもいなどに一時的に掛ける際も落ちにくい仕様だ。この滑り止め部分が肉球のデザインになっている点も、バイヤーこだわりのポイントだという。

洗濯してそのまま収納できる利便性

商品POINT3

よだれや汗で汚れやすい抱っこひもは頻繁な洗濯が必要だが、このハンガーを使えば干している間も型崩れしにくい。乾いた後は、そのままいつもの置き場所へ移動させるだけで収納が完了するため、家事の負担軽減にもつながるとのことだ。

商品概要

キレイをキープ! 抱っこひもハンガー

抱っこひもの収納に悩むママ・パパのインサイトを調査・分析して開発された専用ハンガー。衛生面が気になる抱っこひもを、浮かせてキレイに保管できる。価格は657円。