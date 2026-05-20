オリックス、6点リードで後半戦へ

オリックスが2回裏に先制、3回裏に4点を追加しリードを広げる。ソフトバンクは6回表に2点を返すが、直後の6回裏にオリックスが3点を奪い、6-2で試合は後半戦へ。野口、宗、山中らの活躍が光る。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ

「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ