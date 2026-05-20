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阪神タイガースの立石正広選手は19日、倉敷マスカットスタジアムで行われた中日ドラゴンズ戦に「6番・左翼」で先発出場。プロ初打席で初安打となるクリーンヒットを放った。











2回、無死走者なしで迎えた第1打席。中日先発の金丸夢斗投手が投じた初球の直球を迷わずスイングし、鋭い打球を中前に弾き返した。



この日は第1打席こそプロ初安打を飾ったものの、2打席目は遊併殺、3打席目は空三振、4打席目は中飛と、プロの壁も痛感した1試合となった。それでも、肝心の「最初の一球」を迷わず振り抜いた姿は、22歳のルーキーらしからぬ度胸を感じさせた。



立石選手は山口・高川学園高から創価大へ進み、大学時代はリーグ戦でベストナインを4度受賞。2年春には三冠王に輝いた世代屈指のスラッガーだ。



2025年ドラフト1位で阪神に入団し、ファームでは今季11試合で打率.286、OPS.864と結果を残して1軍昇格を果たした。



試合は阪神が4対2で勝利。プロ初安打を飾った立石選手にとって、最高の1軍デビューとなった。























【動画】これが大物の証明！立石正広、初打席で初球ヒットデビュー



DAZNベースボールの公式Xより













これは大物の器



ドラ1ルーキー立石正広がプロ初打席で初安打

迷わず"プロ初球"を振り抜きクリーンヒット



⚾️阪神×中日

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【了】