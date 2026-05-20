第一三共ヘルスケアは、口内炎に1日1回の服用で有効成分が内側から効く「トラフルBBチャージc」の新TV-CM「口内え〜ん」篇/「発見!口内炎」篇を5月11日より全国で放映開始した。本TV-CMには「トラフルダイレクトa」のCMに引き続き、アイドルグループ「CANDY TUNE」の立花琴未が起用された。新TV-CMの放映開始に合わせ、メイキングムービーやインタビュー動画、縦型動画が「トラフル」ブランドサイトや公式Xなどで公開されるという。

疲れやストレスによる口内炎への対処ニーズに対応

20〜30代男女が罹患しやすい口内炎の原因として疲れやストレスを挙げる方が多く、日常的な口内炎への対処ニーズは高まっている。こうした背景から、口内炎に効く市販薬「トラフル」シリーズの知見をもとに新TV-CMが制作された。イメージキャラクターの立花琴未ができてしまった口内炎をいたわる姿や、口内炎を放置せずトラフルを服用する様子を通して、寝不足や疲れによる口内炎に効くビタミン剤であることを伝えるという。

パペットとの共演や多忙なデザイナー役を演じる2つのCMストーリー

「口内え〜ん」篇では、立花琴未が自身とおそろいの衣装をまとったパペット「小こっちゃん」とともに登場する。つらそうな表情の「小こっちゃん」を心配する立花琴未が、口内炎に効くビタミン剤というメッセージをキュートな歌と踊りで可愛らしく伝える内容となっている。

「発見!口内炎」篇では、立花琴未が多忙なデザイナー役を演じる。朝から晩まで仕事に追われて「寝不足口内炎」や「おつかれ口内炎」が出現する中、「ほっとく?トラフる?」と問いかけられ、「トラフルBBチャージc」でビタミンをチャージして笑顔で眠りにつく。等身大の姿を通して、寝不足や疲れによる口内炎への効果を表現している。

博多弁で励ます縦型ムービーもブランドサイトやXで同時公開

5月11日より、「トラフル」ブランドサイトや公式Xなどで立花琴未出演の縦型ムービーも公開される。福岡県出身の立花琴未が視聴者の「おつかれ口内炎」や「寝不足口内炎」を見つけ、博多弁で励ます内容となっており、CMとは異なる魅力が楽しめるという。

立花琴未出演の縦型ムービー

口内炎の部位や症状に合わせて提案するトラフルブランドの全7アイテム

「トラフル」ブランドは2008年に「トラフル錠」を発売して以来、様々な剤形を取り揃えるブランドへ進化してきた。現在のラインアップとして、貼るタイプの「トラフルダイレクトa」(1,485円、2,200円)、塗るタイプの「トラフル軟膏PROクイック」(1,100円)と「トラフル軟膏」(1,100円)、飲むタイプの「トラフル錠a」(1,760円、2,365円)、ビタミンB2B6主薬製剤「トラフルBBチャージc」(1,430円、2,420円)、スプレータイプの「トラフル クイックショット」(1,265円)という口内炎治療薬シリーズ5アイテムに加え、うがい薬の「トラフルクリアウォッシュ」(1,210円)の計7アイテムが展開されている。

有効成分が内側から効くトラフルBBチャージcの製品特徴

「トラフルBBチャージc」は、持続型ビタミンB2やビタミンB6を承認基準の最大量配合している。1日1回の服用で有効成分が内側から効く特徴があり、7歳から服用可能である。口内炎や肌あれの緩和、肉体疲労時のビタミンB2B6補給に対応している。