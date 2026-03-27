第一三共ヘルスケアは、外用鎮痛消炎薬のロキソニン外用薬シリーズから、ミニサイズの「ロキソニンSテープmini」(第2類医薬品)を4月15日に発売する。本製品はシリーズ初となるミニサイズのテープ剤で、痛みのポイントへジャストサイズで貼付できるのが特徴だ。

ロキソニンSテープmini

痛みのポイントにジャストサイズ! シリーズ初のミニサイズが登場

「ロキソニンSテープmini」は、痛みをすばやく抑える鎮痛成分「ロキソプロフェンナトリウム水和物」を医療用と同量配合したレギュラーサイズ「ロキソニンSテープ」の2分の1サイズとなっている。5cm×7cmの設計により、手首や指先といった小さな患部にも切り取る手間なく貼りやすい。

開発の背景には、貼付剤をハサミなどで小さく切って使用しているユーザーが約4割(n=1,092)にのぼるという同社の調査結果があるという。「手首や指にそのまま貼りたい」「服で隠せない首筋に目立たず貼りたい」といった生活者のニーズに応える形で誕生したとのことだ。1日8枚まで使用可能で、肩や腰など左右対称のポイントに分散して貼る際にも適している。

充実のロキソニン外用薬シリーズ一覧

ロキソニン外用薬シリーズは、ニーズに合わせて選べる多彩なラインアップを展開している。

ロキソニンS外用薬シリーズ

「ロキソニンS外用薬シリーズ」では、今回の新製品に加え、レギュラーサイズの「ロキソニンSテープ」(7・14・21枚入)や「ロキソニンSテープL」、「ロキソニンSパップ」、塗り薬タイプの「ロキソニンSゲル」(25・50g)、「ロキソニンSローションa」(25・50g)、「ロキソニンSハードゲル」(41g)を揃えている。さらに、温感タイプの「ロキソニンS温感テープ」(7・14枚入)や「ロキソニンS温感テープL」も選択可能だ。

ロキソニンS外用薬シリーズのラインアップ

ロキソニンEX外用薬シリーズ

また、鎮痛補助成分などを追加配合した「ロキソニンEX外用薬シリーズ」では、「ロキソニンEXテープ」(7・14・21枚入)、「ロキソニンEXテープL」、「ロキソニンEXゲル」(25・50g)、「ロキソニンEXローション」(25・50g)をラインアップしている。同社はこれらの製品を通じて、痛みに悩む生活者のQOL(生活の質)向上に貢献していくとしている。